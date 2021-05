Among Us İçin Beklenen Haber Geldi; PlayStation da Kervana Katıldı

Son zamanların popüler oyunu Among Us için beklenen müjde sonunda geldi. Henüz tarih belli değil ama bu yıl içerisinde Among Us, PlayStation 4 ve PlayStation 5'e de geliyor. Üstelik bazı özel hediyelerle birlikte...