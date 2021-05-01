Among Us İçin Beklenen Haber Geldi; PlayStation da Kervana Katıldı

Son dönemin en popüler oyunlarından biri de, hiç kuşkusuz Among Us. İşte bu oyun, mobil dünyada ve PC'lerde başlayan macerasına, çok yakında PlayStation'da da devam edecek. Yapılan açıklamaya göre Among Us, bu yılın ilerleyen döneminde PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarına geliyor.
Among Us resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, oyunun PlayStation kullanıcılarına bazı özel hediyelerle geleceği söylendi. Bu özel hediyelerden biri, Ratchet & Clank skini, şapkası ve evcil hayvanı olacak. Ayrıca oyun, çapraz platform desteği de sunacak.
Among Us, 2018 yılında mobil cihazlar ve PC için yayınlanmıştı. Bunu, Nintendo Switch sürümü takip etmişti ve geçen sene yapılan açıklamada, oyunun Xbox Series X ve S'e de, 2021 yılı içerisinde geleceği duyurulmuştu. PlayStation 4 ve 5'in de bu kervana katılması ile bilrikte, Among Us tüm platformlarda oynanabilir hale gelmiş olacak.
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