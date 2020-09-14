Analistlere Göre Samsung, Snapdragon'a Karşı Exynos'a Odaklanacak

Samsung'un kendi mobil işlemcisi Exynos'a odaklanacağı ve Qualcomm ile arasında açılmaya başlayan mesafeyi kapatmaya çalışacağı iddia edildi.

Analistlere Göre Samsung, Exynos'a Odaklanacak

Analistlere göre Samsung, kendi mobil işlemcisi Exynos'a ağırlık vererek Qualcomm ile arasındaki mesafeyi kapatmaya çalışacak.

KTB Investment & Securities analistlerine göre Samsung'un "Olympus" kod isimli üst seviye Exynos işlemcisi, 2021'in telefonları için yüksek performans ve rekabetçi fiyatlar sunacak. Olympus'un Samsung tarafından geliştirilen çekirdekleri değil, ARM'den tedarik edilen çekirdekleri kullanması bekleniyor. Yonga setinin içerisinde AMD'nin üreteceği bir grafik işlemcinin de bulunması bekleniyor.

Qualcomm'un işlemcileri, Samsung'un kendi ürettiği yonga setlerini birkaç senedir geride bırakıyor. Bundan dolayı Qualcomm'un fiyatları artırdığı gözleniyor. Samsung'un planları gerçekleşirse, daha çok Galaxy telefonda Exynos işlemciye rastlayabiliriz.

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