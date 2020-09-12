Google Play Store'a Çok Büyük Değişiklikler Geliyor

Google, Play Store'daki "Uygulamalarım" bölümünde ciddi yenilikler yapmak için çalışıyor. Bunun yanında firma, uygulama mağazasına bir P2P (eşten eşe) paylaşma deneyimi ekleyecek.
Birkaç haftadır üzerinde çalışılan yenilik ile "Özet" ve "Yönet" sekmeleri ortaya çıkacak ve sayfanın adı "Uygulamaları ve cihazı yönet" olarak değişecek. Bekleyen güncellemeler en üstte gruplandırılacak ve kullanıcılar, "Ayrıntıları gör" üzerine dokunarak değişiklik listesini görüntüleyebilecekler. Bu sayfada cihazınızda kullanılan alan ve yüklü uygulamaları P2P ile paylaşma seçeneği de bulunacak. Burada başkasından uygulama almaya yönelik bir düğme de görünüyor, ancak henüz çalışmadığı belirtiliyor. P2P paylaşımı, uygulamanın veya oyunun APK dosyasını bir kişiye gönermenizi sağlayacak. Böylece internet bağlantısının sorunlu veya pahalı olduğu yerlerde (veya hiç olmadığı yerlerde) uygulamaları başkalarıyla paylaşmak mümkün olacak.
Yenilenen "Yönet" sayfası, uygulamaları Yüklü, Güncellemeler Var ve Oyunlar kriterlerine göre filtrelemeye izin verecek. Tasarım değişikliklerinin ne zaman hazır olacağı bilinmiyor ancak bu değişiklikler, birkaç hafta sonra tanıtılması beklenen yeni Pixel telefonlarla birlikte ortaya çıkabilir.
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