Android 10'a Geçişler hangi Seviyede? Cevap, Google'dan Geldi

Android 11'in yayınlanma tarihi yaklaşırken Google, önceki sürüm hakkında bazı istatistikler verdi. Firmaya göre Android 10'un cihazlara ulaşması, "Android'in önceki tüm sürümlerinden daha hızlı gerçekleşti."
Google'a göre geçişlerdeki hızlanma, çeşitli girişimler sayesinde yaşandı. Bunlardan biri olan Project Treble, Android'in parçalanma sorunuyla savaşmayı amaçlıyordu. Android 8 Oreo ile ortaya çıkan proje, bir "sistem/üretici" bölünmesi oluşturmuş ve Android 9'a geçişleri 2,5 kat hızlandırmıştı. Firma, o tarihten beri Google Play Store ile gelen cihazların "Treble uyumlu" olduğunu söylüyor.
Generic System Images (GSI'lar) gibi girişimler ise Android 10'a geçişi 1,5 kat hızlandırdı. Buna ek olarak Project Mainline, işletim sisteminin bileşenlerini doğrudan Play Store üzerinden güncellemeye olanak tanıdı. Böylece güvenlik güncellemeleri konusunda işletim sistemi güncellemelerini beklemeye gerek kalmadı.
Sonraki sürüm ile işletim sistemine geçişleri daha da hızlandırmak isteyen Google, Play Store üzerinden güncellenebilen dokuz bileşeni daha ekledi. Firma, buna ilave olarak Generic Kernel Image (GKI) ve A/B OTA güncelleme sistemi gibi ek geliştirmeleri de sunmak için çalışıyor.
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