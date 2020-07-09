Robot bilim insanı üretildi! İnsandan bin kat daha hızlı araştırıyor!

Liverpool Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaptığı deneyler ve çalışmalar sonucu 7/24 çalışabilen akıllı bir robot bilim insanı geliştirdiler.

Robot bilim insanı üretildi! İnsandan bin kat daha hızlı araştırıyor!

Liverpool Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği ve türünün ilk örneği olan robot bilim insanı, kimya deneyleri gerçekleştirebilecek.

İnsansı boyutlara sahip olan robot, insan araştırmacıların kullandığı aletleri kullanarak standart bir laboratuvarda çalışabilecek. Üstelik araştırmaları bir insana göre bin kat daha hızlı olacak.

Sadece Pilini Şarj Etmek İçin Çalışmayı Bırakıyor

Bu robot bilim insanı 400 kg ağırlığa sahip ve bir insanın aksine sonsuz bir sabra sahip. Çok boyutlu düşünebilir, her gün 21.5 saat çalışır ve sadece pilini şarj etmek için duraklar.

Nature Dergisi'nde duyurulan ve ön kapakta yerini alan bu yeni teknoloji, karmaşık sorunlarla baş edebilecek kapasiteye sahip. Bu bilim insanı robotlar, temiz enerji üretimi veya yeni ilaç formülasyonları için malzemeler bulabilir.

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Hareketli ve Görevleri Yerine Getirebiliyor

Robotlar daha önce kimya araştırmalarında kullanılmıştı, ancak tipik olarak belirli bir deney için uygun değillerdi. 1,75 metre uzunluğundaki bu robot hareketli ve çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor, laboratuvarda dolaşabiliyor.

Deneyimlerinden Yola Çıkarak Karar Veriyor

Robotun beyni, 98 milyondan fazla deneyi içeren 10 boyutlu bir alanda bir arama algoritması kullanıyor ve önceki deneyimlerin sonuçlarına dayanarak yapılacak en iyi denemeye karar veriyor. 

Robot şimdiden bu şekilde, araştırma ekibinden herhangi bir yönlendirme olmadan bir katalizör keşfetti.

Your new lab partner: A mobile robot chemistYour new lab partner: A mobile robot chemist
Scientists at the University of Liverpool have developed a fully autonomous mobile robot to assist them in their research. Using a type of AI, the robot has been designed to work uninterrupted for weeks at a time, allowing it to analyse data and make decisions on what to do next. Using a flexible arm with customised gripper it can be calibrated to interact with most standard lab equipment and machinery as well as navigate safely around human co-workers and obstacles. Read the paper: Sign up for the Nature Briefing: An essential round-up of science news, opinion and analysis, free in your inbox every weekday:

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