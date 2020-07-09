Robot bilim insanı üretildi! İnsandan bin kat daha hızlı araştırıyor!

Liverpool Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği ve türünün ilk örneği olan robot bilim insanı, kimya deneyleri gerçekleştirebilecek.
İnsansı boyutlara sahip olan robot, insan araştırmacıların kullandığı aletleri kullanarak standart bir laboratuvarda çalışabilecek. Üstelik araştırmaları bir insana göre bin kat daha hızlı olacak.
Sadece Pilini Şarj Etmek İçin Çalışmayı Bırakıyor
Bu robot bilim insanı 400 kg ağırlığa sahip ve bir insanın aksine sonsuz bir sabra sahip. Çok boyutlu düşünebilir, her gün 21.5 saat çalışır ve sadece pilini şarj etmek için duraklar.
Nature Dergisi'nde duyurulan ve ön kapakta yerini alan bu yeni teknoloji, karmaşık sorunlarla baş edebilecek kapasiteye sahip. Bu bilim insanı robotlar, temiz enerji üretimi veya yeni ilaç formülasyonları için malzemeler bulabilir.
Hareketli ve Görevleri Yerine Getirebiliyor
Robotlar daha önce kimya araştırmalarında kullanılmıştı, ancak tipik olarak belirli bir deney için uygun değillerdi. 1,75 metre uzunluğundaki bu robot hareketli ve çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor, laboratuvarda dolaşabiliyor.
Deneyimlerinden Yola Çıkarak Karar Veriyor
Robotun beyni, 98 milyondan fazla deneyi içeren 10 boyutlu bir alanda bir arama algoritması kullanıyor ve önceki deneyimlerin sonuçlarına dayanarak yapılacak en iyi denemeye karar veriyor.
Robot şimdiden bu şekilde, araştırma ekibinden herhangi bir yönlendirme olmadan bir katalizör keşfetti.
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