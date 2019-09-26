Android 10 Go Edition, Ucuz Telefonları Hızlandıracak
Google'ın yayınladığı Android 10 Go Edition, bütçe dostu telefonlara hem bir miktar daha hız, hem de güvenlik getirecek.
Google, bütçe dostu telefonlara yönelik Android 10 Go Edition'ı yayınladı. Android Go işletim sisteminin yeni sürümü, firmaya göre hem daha hızlı çalışıyor, hem de daha güvenli.
Android Go, 1,5GB RAM veya daha azına sahip olan telefonlarda kullanılıyor. Android 10'un tüm özelliklerine sahip olmayan bu hafif sürüm, uygulamaları yüzde 10 daha hızlı çalıştırıyor ve uygulamalar arasında daha hızlı geçiş yapmanıza izin veriyor. Android 10 Go, Adiantum adlı şifreleme sayesinde artık daha güvenli. iPhone, Google Pixel ve Samsung Galaxy gibi amiral gemilerinde sadece verileri şifrelemeye yönelik bir yonga bulunuyor. Google'a göre Adiantum, bütçe dostu telefonlarda veri saklamayı amiral gemileri kadar güvenli hale getiriyor.
Android Go ilk olarak 2018'de Android Oreo sürümüyle yayınlanmıştı. Hafif işletim sistemi, kendisi gibi hafif YouTube Go, gibi uygulamalarla geliyor. Google'ın açıklamasına göre Android 10 Go Edition telefonları, bu sonbaharda satılmaya başlanacak.
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