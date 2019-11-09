Android 10, Uygulama Verisini Koruyabiliyor

Android 10 kullanıcıları, bazı uygulamaları kaldırırken uygulama verilerini korumayı tercih edebiliyorlar. Böylece uygulamayı tekrar yüklediklerinde, kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Bu işlev çok yaygın olmasa da, WhatsApp gibi bazı uygulamalarda kullanılıyor.
Android Police'e göre işlevle uyumlu olan uygulamalardan birini kaldırırken, ekrana bir onay kutusu geliyor. Onay kutusunun başlığında verileri korumayı isteyip istemediğiniz ve verilerin kapladığı alan bilgisi yer alıyor. Bu onay kutusu, sadece giriş ekranından veya uygulama ayarları menüsünden uygulama kaldırdığınızda görünüyor. Uygulamayı Play Store'dan kaldırırsanız, seçenek sunulmuyor.
İşlev, örneğin cihazda yer açmak için bir uygulamayı kaldırdığınızda, başka bir zaman bu uygulamaya rahatça geri dönmenizi sağlayacağından hayatınızı kolaylaştırabilir. Bir sorundan dolayı uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemeniz gerektiğinde de işlev, bu işi zahmetli olmaktan çıkarabilir.
İşlev, şu an WhatsApp, ASR Voice Recorder gibi çok az sayıda uygulama tarafından kullanılıyor. Ancak Android 10 yaygınlaştıkça geliştiricilerin yeni işlevi kullanmasını bekleyebilirsiniz.
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