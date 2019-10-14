Android 11 Adı Şimdiden Doğrulandı!
Android 10 henüz çok az sayıda cihaza ulaşmışken, Android 11 şimdiden doğrulandı!
- Levent Öztürk
Android 10 resmi olarak Eylül 2019'da yayımlanmışken ve henüz sınırlı sayıda akıllı telefonda mevcutken, Google şimdiden bir sonraki işletim sisteminin Android 11 olarak adlandırılacağını doğruladı.
Bu haber, Google'ın Ekim'in sonuna doğru gerçekleşecek Android Dev Summit için yol haritasını açıkladığı sırada ortaya çıktı. Android 11 için hazırlıkları anlatan bir başlığın varlığı, Android 10'u kısa süre içerisinde Android 11'in takip edeceğini gösteriyor.
Buradaki asıl ilginç nokta ise, geçmişte yazılıma kod adları ile hitap eden teknoloji devi Google'ın Android 11'in adını yayım öncesinde açıkça kullanılması. Android 10, Android Q olarak biliniyordu, Android 9 ise Android P idi.
Android 10 duyurulduğunda Google, alfabetik yerine sayı tabanlı bir isimlendirme sistemi ile devam edeceğini söylemişti ve görünene göre kod isimleri için de aynı sistem söz konusu.
Bahsi geçen başlıkta kullanılan "Scoped Storage" (Kapsamlı Depolama) ise uygulamaların erişebildikleri bilgileri ve dosyaları organize etme yöntemlerinden biri olarak tanımlanabilir. Buradaki amaç, güvenliği arttırırken uygulamaların okuma ve yazma hızlarını da iyileştirmek. Özelliğin Android 10'un bir parçası olması bekleniyordu ancak geliştiricilerin, özelliğin uygulanma yönetimine yönelik şikayetleri üzerine ertelenmişti.
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