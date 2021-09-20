Android 11 Alamayan Samsung Galaxy Ceplere Android 11 Özelliği Geliyor!

Google, her büyük yeni sürümde Android işletim sistemini daha güvenli hale getiriyor. Android 11 ile yeni güvenlik özellikleri eklenmiş, ancak Android 11 işletim sistemini kullanmayan telefonlar bundan yararlanamamıştı pek tabi. Fakat bu kez Samsung telefon sahiplerine iyi haber geldi: Galaxy telefonunuzda Android 11 işletim sistemi bulunmasa bile, bu yeni özellik size de gelecek.
Bilindiği gibi Android'in verilerinizi güvende tutmasının bir yolu, işletim sisteminin her yeni sürümünde getirdiği güvenlik güncellemeleri. Android 11 ile beraber gelen güncellemelerden biri de daha önce erişim izni verdiğiniz, fakat artık kullanmadığınız uygulamaların izinlerinin bir süre sonra sıfırlanması, yani bu izinlerin ortadan kaldırılması.
Aralık ayından itibaren işletim sistemi Android 6.0 ve üzeri olan Galaxy akıllı telefon sahipleri bu güvenlik özelliğinden faydalanabilecekler. Bu özellik, Android 11'i destekleyen tüm uygulamalar için etkinleşecekken, telefonun işletim sistemi sürümünün Android 11 zorunluluğu olmaması ise büyük avantaj. Böylece eski işletim sistemine sahip Samsung Galaxy sahipleri de, uygulama izinlerini otomatik olarak sıfırlayabilecekler.
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