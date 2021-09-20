Android 11 Alamayan Samsung Galaxy Ceplere Android 11 Özelliği Geliyor!

Android'in eski sürümleri ile çalışan Samsung Galaxy akıllı telefon sahiplerine, Android 11 özelliği geliyor...

  • Ercan Uğurlu
Eski Samsung Galaxy'lere Android 11 müjdesi

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