Elon Musk, Starlink İnternet Hizmeti İçin İlk Kez Net Tarih Verdi!

SpaceX'in Starlink uydu geniş bant internet hizmeti, çok yakında test aşamasından çıkıyor. Elon Musk, Starlink'in "gelecek ay" – yani Ekim ayında – beta aşamasından çıkmasının beklendiğini söyledi. Bu da hizmetin, daha fazla ülkede beta testi damgası olmadan kullanılabileceğini gösteriyor.
Firma, Eylül ayına kadar tüm dünyayı kapsama alanına almayı hedeflemişti. Beta bugüne kadar, Avustralya, Şili ve Yeni Zelanda gibi dikkate değer istisnalar dışında, büyük ölçüde Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bazı bölgeleriyle sınırlıydı. Planlanan genişlemeler şu ana kadar Meksika ve Japonya ile sınırlı, ancak SpaceX Filipinler ve Güney Afrika gibi ülkelerde kayıtlı yan kuruluşlara da sahip.
SpaceX, Ağustos ayı sonunda 100.000 Starlink terminali sevk ettiğini, ancak beta etiketinin ortadan kalkması ve daha fazla ülkenin erişim sağlaması ile beraber bu sayının artacağını söylemişti. Uydu hizmeti yeni sayılabilecek bir şey olmasa da, Starlink'in yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresi, geleneksel internet erişiminin kullanılamadığı veya pratik olamayacak kadar yavaş olduğu kırsal alanlarda ve gelişmekte olan ülkelerde geniş bant açığını kapatmaya yardımcı olabilir.
Tabii ki bu varsayımın temelini Starlink'in söz verildiği gibi sunulması oluşturuyor. Musk ve şirketlerinin, teknik engeller ve diğer pratik gerçekler nedeniyle aksayan projelerde iyimser tahminlerle dolu bir takvim geçmişi var. Ekim lansmanı halen mümkün olsa da programınızı henüz bu lansmana göre planlamayın...
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