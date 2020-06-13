Android 11 Beta, Hangi Android Telefonlara Yüklenebilir?

Android 11'in yeni yayınlanan beta sürümü, belirli Google Pixel cihazlar tarafından zaten yüklenebiliyor. Peki, Pixel olmayan hangi Android'li telefonlar beta sürümü deneyebilecek? İşte Android 11 Beta'nın yüklenebileceği telefonlar...

Android 11 beta hangi telefonlara gelecek?

Android 11'in beta sürümü, uyumlu Pixel cihazları için Google tarafından henüz yayınlandı. Peki yeni sürüm, daha önceki Android sürümlerinde olduğu gibi, Pixel dışındaki cihazlara yüklenebilecek mi?

Google'ın Android 11 beta duyurusunda yer verdiği bir not, Pixel olmayan cihazların "önümüzdeki haftalarda" destekleneceğini söylüyor. Oppo, XDA Developers'a yaptığı bir açıklamada Find X2 ve Find X2 Pro'da Android 11 beta yapılarını destekleyeceğini söylemişti.

Geçen sene beta programına OnePlus, Nokia, Sony, Vivo ve Asus'un cihazlarının dahil olduğunu düşünürsek, aynı firmaların önümüzdeki haftalarda bir uyumlu cihaz listesi yayınlaması beklenebilir. Hatta bazı OnePlus modelleri, beta için kapıyı açtı bile.

Android 11'in final sürümünün temmuz ayında yayınlanması bekleniyor.

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