Android 11 Beta, Hangi Android Telefonlara Yüklenebilir?

Android 11'in yeni yayınlanan beta sürümü, belirli Google Pixel cihazlar tarafından zaten yüklenebiliyor. Peki, Pixel olmayan hangi Android'li telefonlar beta sürümü deneyebilecek? İşte Android 11 Beta'nın yüklenebileceği telefonlar...