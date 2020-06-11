Microsoft Çalışanları, George Floyd Nedeniyle Polisle Çalışmak İstemiyor

ABD'de George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm hızıyla sürerken, kriz büyüyor ve nasıl engelleneceği de şimdilik kestirilemiyor. Sadece ABD'de değil, global çapta ırkçılığa karşı düzenlenen protestolar, yavaş yavaş şirketleri de içine çekmeye başladı.
Kısa bir süre önce IBM çarpıcı bir karar vererek, insan hakları endişeleri sebebi ile artık yüz tanıma teknolojisini geliştirmeyeceğini açıklamıştı. Şimdi ise, bir başka Amerika devi Microsoft, protestoların göbeğine doğru çekiliyor. Microsoft çalışanları, şirketin ABD Seattle polis teşkilatı ile olan iş ilişkisini kesmesini istiyor.
250 Microsoft çalışanı tarafından Microsoft CEO'su Satya Nadella ve Genel Müdür yardımcısı Kurt DelBene'ye gönderilen mektupta, Microsoft'un Seattle polis teşkilatı ile yaptığı yazılım projlerinin durdurulması, sözleşmelerin feshedilmesi gerektiği yazıyor. Öte yandan Black Lives Matter kampanyasının desteklenmesini ve bağışta bulunulmasını da isteyen çalışanlar, bakalım beklediklerini alabilecek mi?
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