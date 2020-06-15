Android 11, Bugüne dek Fazlasıyla Can Sıkan Bir Kısıtlamayı Kaldırıyor

Android 11, Android kullanıcılarının canını sıkan önemli bir kısıtlamayı ortadan kaldırıyor. Android 11 ile birlikte, 4GB'tan büyük dosyalarda artık sorun çıkmayacak.

4GB kısıtlaması kaldırıldı

Android'deki dosya boyutu sınırlandırılması, 4GB'tan büyük dosyaları depolamanıza izin vermiyordu. 32-bit cihazların zamanından kalan bu kısıtlama, Android 11 ile birlikte ortadan kalkıyor.

Android Police'in Android Açık Kaynak Projesi'nde keşfettiği bir kod güncellemesi, aralık ayında yapılmış görünüyor. Yenilik, Android'in yeni sürümü olan Android 11 ile birlikte cihazlara ulaşacak.

Kısıtlama, çoğunlukla HD kayıtla yetindiğimiz 32-bit cihazlarda bir sorun teşkil etmiyordu. Ancak raporun da söylediği gibi bugün 15 dakikalık bir 4K 30fps video, 4GB'lık alanı tüketebiliyor. Üstelik 4K 30fps bile beş sene öncesinden kalan bir çözünürlük ve bugün, Android'li telefonlarda 4K 60fps, 8K 30fps video kaydı yapılabiliyor.

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