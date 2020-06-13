IBM ve Amazon'un Ardından, Microsoft da Kanun Güçlerine "Hayır" Dedi

Washington Post'un bildirdiğine göre Microsoft, yeni yaptığı duyuru ile yüz tanıma teknolojisini üçüncü taraflara – özellikle de kanun güçlerine – sağlamayacak. Firma, teknolojinin güvenli bir şekilde nasıl kurulabileceği ve kullanılabileceği konusunda federal kanunlar olmadan teknolojiyi polise vermek istemediğini açıkladı.
Firmanın rakipleri Amazon ve IBM de daha önce yüz tanıma teknolojisine erişimi sınırlayacaklarını duyurmuşlardı. Hatta Amazon, polisin artık teknolojisini kullanma izni olmayacağını da açıkça söylemişti.
Microsoft, daha sert düzenlemeler bulunana kadar bu durumun değişmeyeceğini de açıklamasına ekledi.
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