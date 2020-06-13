IBM ve Amazon'un Ardından, Microsoft da Kanun Güçlerine "Hayır" Dedi

IBM ve Amazon gibi iki büyük dev şirketin ardından, polise bir veto da Microsoft'tan geldi. Microsoft, yüz tanıma teknolojisini kanun güçleri ile paylaşmayacağını açıkça ilan etti.

  • Levent Öztürk
Microsoft da yüz tanıma teknolojisini satmayacak

Washington Post'un bildirdiğine göre Microsoft, yeni yaptığı duyuru ile yüz tanıma teknolojisini üçüncü taraflara – özellikle de kanun güçlerine – sağlamayacak. Firma, teknolojinin güvenli bir şekilde nasıl kurulabileceği ve kullanılabileceği konusunda federal kanunlar olmadan teknolojiyi polise vermek istemediğini açıkladı.

Firmanın rakipleri Amazon ve IBM de daha önce yüz tanıma teknolojisine erişimi sınırlayacaklarını duyurmuşlardı. Hatta Amazon, polisin artık teknolojisini kullanma izni olmayacağını da açıkça söylemişti.

Microsoft, daha sert düzenlemeler bulunana kadar bu durumun değişmeyeceğini de açıklamasına ekledi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğunda tablet, kulaklık ve selfie çubuğu fırsatı
Dark 3. sezon ne zaman? Heyecanla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayında!
12 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik sürprizi
A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Samsung ürünleri sürprizi
Günün En çok Okunanları
Termal kameradan kaçamadılar! Evin duvarının içinde ortaya çıktı!
En iyi yapay zeka filmleri listesi! IMDb puanı en yüksek 21 en iyi film
Katlanabilir Ekranları Unutun: LG'den "Gerilebilen" Ekranlar Geliyor
6 Çekirdekli AMD Ryzen APU Ortaya Çıktı! Yeni F/P Şampiyonu Olabilir!
IBM ve Amazon'un Ardından, Microsoft da Kanun Güçlerine "Hayır" Dedi

 

 