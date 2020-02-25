Android 11'den Google Pixel'e Özel Uygulama Geliyor

Android 11'in ilk geliştirici önizleme sürümü kısa bir süre önce geliştiricilere sunulmuştu. Böylece Android 11'de yer alan yeni özellikler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, video kaydederken özel bir ayar bulunduracağı ortaya çıkan Android 11 için yeni bir bilgi daha geldi. Görünüşe göre Android 11, Google Pixel akıllı telefonlara kıyak geçecek.
XDA Geliştiricileri tarafından Android 11 kod satırında bulunan koda göre, yeni işletim sistemi Google Pixel akıllı telefonlara uygulama açmanın yeni bir yolunu daha getiriyor. Bu özellik ile birlikte Google Pixel akıllı telefon sahipleri, telefonlarının arkasına hafifçe iki kez dokunarak, örneğin Google Asistan'ı veya telefonun kamerasını çalıştırabilecek, çalmakta olan şarkıyı durdurabilecek veya bir uygulamayı açabilecekler.
Kodda yer alan referanslar, bu özelliğin yalnızca Google Pixel akıllı telefonlara geleceğini gösteriyor. Elbette Google, bu özelliği daha sonra talebe göre diğer markalara da uyarlayabilir. Bekleyip göreceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın