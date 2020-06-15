Android 11'den Güzel Yenilik: Telefonunuza Çöp Kutusu Geliyor

Android'in yeni sürümünde gözden kaçan bir işlev, yanlışlıkla dosya sildiğinizde dosyaları hemen geri getirmenize olanak tanıyacak!

Android 11, Telefonunuza Çöp Kutusu Ekleyecek

Beta sürümü uyumlu Pixel telefonlara yüklenebilen Android 11'in gizli kalan yenilikleri, gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Bu kez silinen dosyaları geri getirmenizi sağlayan Geri Dönüşüm Kutusu işlevi ortaya çıktı.

Çöp kutusu klasörü, aslında şubat ayında yayınlanmaya başlanan geliştirici ön izleme sürümlerinde bulunuyordu ancak çoğunlukla fark edilmedi. İşlev, aynı Windows'taki Geri Dönüşüm Kutusu gibi çalışıyor ve silinen dosyaları 30 gün boyunca geri döndürmeniz için size zaman sağlıyor.

Android Çöp Kutusu Özelliği Ne İşe Yarayacak?

Android'de şu an herhangi bir dosyayı sildiğinizde, dosya tamamen siliniyor ve yedeğiniz yoksa dosyayı geri getirmeniz mümkün olmuyor. Bununla birlikte bazı üreticiler ve uygulamalar, kendi Çöp Kutusu işlevlerini sunuyorlar.

Uygulamaların yeni işlevi kullanması için geliştiricilerin kendi uygulamalarında bazı yenilikler yapması gerekecek. Bu yüzden Çöp Kutusu, farklı uygulamalarda farklı şekillerde görünebilir.

Yanlışlıkla sildiğiniz bir şarkıyı veya fotoğraf klasörünü geri getirebilmek, bizleri ortaya çıkabilecek sıkıntılı durumlardan ve baş ağrılarından kurtaracak. Android 11'in bu senenin ilerleyen aylarında yayınlanması bekleniyor.

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