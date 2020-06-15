Hangi Samsung Galaxy Cepler Android 11 Alacak?

Samsung gibi her sene birçok farklı telefon modeli tanıtan bir firma için bu telefonların hepsini birden güncellemek, pek karlı veya öncelikli bir iş olmayabiliyor. Bu nedenle özellikle amiral gemisi ve üst seviye olmayan telefonlar, güncellemeleri aylarca bekleyebiliyor. Hatta amiral gemisi Galaxy modellerinin bile yeni Android sürümlerini çok hızlı aldıkları söylenemez.
Hangi Samsung Telefonlar Android 11 Alacak?
Android 10, henüz ulaşması gereken tüm Samsung Galaxy telefonlara ulaşmadı ancak beta sürümü yayınlanan Android 11, hayatımıza girmek üzere. Peki, hangi Samsung telefonları Android 11'e güncellenecek? Firmanın her cihaza iki büyük Android güncellemesi sunma ilkesi gereğince, kutusundan Android 9 ve Android 10 ile çıkan cihazlara güncellemeyi sunması gerekiyor. İşte Android 11'e yükseltilmesi beklenen Galaxy'ler.
- Galaxy A01
- Galaxy A10
- Galaxy A10e
- Galaxy A10s
- Galaxy A11
- Galaxy A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A20s
- Galaxy A21
- Galaxy A21s
- Galaxy A30
- Galaxy A30s
- Galaxy A31
- Galaxy A40
- Galaxy A41
- Galaxy A50
- Galaxy A50s
- Galaxy A51
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A60
- Galaxy A70
- Galaxy A70s
- Galaxy A71
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A80
- Galaxy A8s
- Galaxy A90 5G
- Galaxy M01
- Galaxy M11
- Galaxy M21
- Galaxy M30s
- Galaxy M31
- Galaxy M40
- Galaxy Xcover 4s
- Galaxy Xcover FieldPro
- Galaxy Xcover Pro
- Galaxy S10e/S10/S10+/S10 5G
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Note 10/Note 10+ (LTE/5G)
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy S20 series (LTE/5G)
- Galaxy Fold (LTE/5G)
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Tab S5e
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab A 10.1 2019
- Galaxy Tab A 8.0 2019
- Galaxy Tab Active Pro
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