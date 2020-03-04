Android 11'e "Telefonu Doğru Yerleştirin" Bildirimi

Android 11'in kablosuz şarj sırasında yaşanabilen bir sorunu böyle çözeceği keşfedildi!

Android 11'e "Telefonu Düzeltin" Bildirimi

Android 11'in ilk geliştirici ön izleme sürümü, Google tarafından beklediğimizden biraz daha erken yayınlanmıştı. Firma bu sırada yeni sürümle gelecek geliştirmeleri de duyurdu, ancak işletim sistemini kullananlar, yeni keşifler yapmaya devam ediyorlar.

Reddit kullanıcısı jotafett tarafından bulunan geliştirme, kablosuz şarj işlevinde bulunuyor. Telefonu bir şarj yüzeyine koyduğunuzda cihazı doğru yere koymazsanız, artık bununla ilgili bir uyarı göreceksiniz. Bu, muhtemelen telefonun bir miktar elektrik akımı aldığı ancak bunun pili şarj edecek düzeyde olmadığı anlamına geliyor. Bu tür bir uyarı, şarj olduğunu sandığınız telefonunuzu pili bitmiş olarak bulmanız gibi kötü sürprizlerin önüne geçebilir.

Android 11'de video kaydederken bildirimleri gizleme, dahili ekran kaydedicisi gibi başka geliştirmelere de rastlanmıştı. Bununla birlikte ekran kaydedicisinin Android 10'un ön izleme sürümlerinde de bulunduğunu ve daha sonra kaldırıldığını söyleyelim.

Android'in resmi olarak yayınlanması, genellikle yaz sonuna doğru gerçekleşiyor. Ancak ön izleme beklenenden erken geldiğinden, bu sene bir değişiklik olabilir.

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