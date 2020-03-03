Lady Gaga'nın Klibi iPhone 11 Pro ile Çekildi

Apple, iPhone 11'in kamerasının müthiş düzeyde yetenekli olduğunu göstermek için Lady Gaga'nın en son single'ı Stupid Love'ın klibini ortaya çıkardı. Tamamen iPhone 11 Pro ile çekilen Stupid Love'un klibinin yönetmeni, Avustralyalı film yapımcısı Daniel Askill idi.
Klibin sinematik bir görüntü için Filmic Pro uygulamasıyla çekildiği, çekim sırasında profesyonel aydınlatma ekipmanları ve dengeleyiciler gibi "ek donanımların" kullanıldığı belirtiliyor. Filmic Pro uygulaması ve benzer donanımlar, daha önce Unsane filminin çekiminde de kullanılmıştı.
Stupid Love'un çekiminde kullanılan ekipmanlar, Lady Gaga'nın Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda görünüyor.
Bu elbette iPhone 11 Pro ile çekilen ilk klip değil. Selena Gomez'in Ekim 2019'da piyasaya sürülen "Lose You to Love Me" şarkısının klibi de iPhone 11 Pro ile çekilmişti.
Lady Gaga'nın klibinin tamamına buradan ulaşılabiliyor.
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