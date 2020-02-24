Android 11, Video Kaydederken Özel Bir Ayar İçerecek

Google'ın bir sonraki akıllı telefon işletim sistemi Android 11 pek çok yenilikle beraber gelecek. Bunlar arasında özellikle video kayıt esnasında kullanılabilecek önemli bir özellik dikkat çekiyor.

  • Ercan Uğurlu
Android 11'de Video Kayıt İçin Özel Ayar Olacak

Google, Android 11 için ilk geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı. Mart ayının ortalarında beklediğimiz Android 11 özel sürümünü erken yayınlayan Google, geliştiricilere yeni işletim sisteminin kapılarını açarken, Android 11 ile ilgili pek çok yeniliği de elbette ortaya çıkartmış oldu. Android 11'in sunacağı yeniliklerden bu haberimizde bahsetmiştik. Ancak bunlar arasında özellikle bir tanesi var ki, özellikle telefonuyla sık sık video kaydeden kullanıcıları, vlog çeken vlogger'ları hedefliyor.

Android 11'de video kayıt esnasında artık bildirimleri kapatabileceğiz. setCameraAudioRestriction isimli bir API'nin Android 11 kod satırlarında yer alması, özellikle video kayıt esnasında gelen bildirimlerle videonun sekteye uğramasını engelleyecek gibi görünüyor.

Bildirimler zaten başlı başına sinir bozucu olabiliyor. Bu nedenle pek çok kullanıcı telefonunu sessiz modda kullanırken, video kayıt esnasında telefon sessiz modda olsa dahi titreşimler, video kaydını olumsuz etkileyebiliyor. Neyse ki Google, Android 11 ile buna bir son verecek gibi görünüyor.

Android 11, bu yılın 3'üncü çeyreğine kadar resmi olarak tanıtılmayacak ve kullanıcılara sunulmayacak. İlk olarak yine Google Pixel telefonlarda göreceğimiz Android 11 işletim sistemi, daha sonra ise diğer marka ve model akıllı telefonların işletim sistemi güncelleme takvimindeki yerini alacak.

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