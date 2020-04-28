Android 11'de Yeni Sürpriz: Live Caption

Android'deki sesleri metne dönüştüren Live Caption işlevi, Android 11 ile birlikte telefon konuşmalarını da desteklemeye başlayacak gibi görünüyor.

Live Caption İşlevi, Çağrılara Gelebilir

Android 10'u Google, OnePlus veya Samsung'un yeni telefonlarında kullananlar, yeni metne dönüştürme işlevine ulaşabiliyorlar. Şimdi ise bu işlevin telefon çağrılarına geleceği anlaşıldı.

XDA Developers'ın keşfine göre Android 11'in en son geliştirici ön izleme sürümü, telefon çağrılarına yönelik Live Caption işleviyle ilgili referanslar içeriyor. Bu nedenle işlev, Android 11'in final sürümüne gelebilir. Live Caption, video ve seslerde herhangi bir konuşma algılandığında bunları yazıya dönüştürüyor. Bunun için Google'ın yapay zeka destekli yazılımından yardım alınıyor. İşlev, özellikle duyma zorluğu çeken veya sessiz kalınması gereken yerlerde işe yarıyor.

İşlevin telefon çağrılarına gelmesi halinde, karşı tarafın söylediklerini duymasanız bile, ekranda görmeniz mümkün olabilir. Google'ın dil tanıma araçları son yıllarda önemli mesafe kaydettiğinden, metne çevirme işlevinin yüksek bir isabet oranı sunması beklenebilir.

Android 11'de keşfedilen kodlar, çağrılarda karşı tarafın Live Caption işlevinin etkin olduğuna dair bir bildirim aldığını gösteriyor.

Geliştirici ön izleme sürümlerindeki ve betalardaki tüm işlevlerin, her zaman final sürüme gelmeyebildiğini söyleyelim. Android 11'in ne zaman tanıtılacağı ise henüz açıklanmadı ancak tanıtımın ağustos veya eylül ayında yapılması bekleniyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Annemize teknoloji öğretelim!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
28 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda akıllı bileklik, TV ve cep telefonu fırsatı
1 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Meizu cep telefonu ve Dijitsu TV fırsatı
1 milyon yazılımcı projesine nasıl başvurulur? 1 milyon yazılımcı başvuru ekranı
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli mi?
Günün En çok Okunanları
Aamir Khan'dan şaşırtan yardım! 1 kiloluk un paketlerinden bakın ne çıktı?
WhatsApp'ın Radikal Kararı, "Yüzde 70" Zaferini Getirdi
Evde Canı Sıkılanlara En Sürükleyici Yabancı Dizi Tavsiyeleri!
OPPO Find X2 geliyor!
The Last of Us Part 2 Ne Zaman Çıkacak? Tarih Kesinleşti!

 

 