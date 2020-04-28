Android 11'de Yeni Sürpriz: Live Caption

Android 10'u Google, OnePlus veya Samsung'un yeni telefonlarında kullananlar, yeni metne dönüştürme işlevine ulaşabiliyorlar. Şimdi ise bu işlevin telefon çağrılarına geleceği anlaşıldı.
XDA Developers'ın keşfine göre Android 11'in en son geliştirici ön izleme sürümü, telefon çağrılarına yönelik Live Caption işleviyle ilgili referanslar içeriyor. Bu nedenle işlev, Android 11'in final sürümüne gelebilir. Live Caption, video ve seslerde herhangi bir konuşma algılandığında bunları yazıya dönüştürüyor. Bunun için Google'ın yapay zeka destekli yazılımından yardım alınıyor. İşlev, özellikle duyma zorluğu çeken veya sessiz kalınması gereken yerlerde işe yarıyor.
İşlevin telefon çağrılarına gelmesi halinde, karşı tarafın söylediklerini duymasanız bile, ekranda görmeniz mümkün olabilir. Google'ın dil tanıma araçları son yıllarda önemli mesafe kaydettiğinden, metne çevirme işlevinin yüksek bir isabet oranı sunması beklenebilir.
Android 11'de keşfedilen kodlar, çağrılarda karşı tarafın Live Caption işlevinin etkin olduğuna dair bir bildirim aldığını gösteriyor.
Geliştirici ön izleme sürümlerindeki ve betalardaki tüm işlevlerin, her zaman final sürüme gelmeyebildiğini söyleyelim. Android 11'in ne zaman tanıtılacağı ise henüz açıklanmadı ancak tanıtımın ağustos veya eylül ayında yapılması bekleniyor.
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