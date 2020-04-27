Balinaların Daha Önce Görmediğiniz Büyüleyici Görüntüleri İlk Kez Yakalandı

Doğanın ve hayvanlar aleminin harikaları saymakla bitmiyor. Araştırmacılar, şimdi de zorlu bir çalışmayla birkaç kambur balinayı yavrularını emzirirken görüntülemeyi başardılar.

27 Nisan 2020 00:03