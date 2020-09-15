Android 11 Yenilikleri ve Fazlası: Android 11 Hakkında Her Şey!

Şubat ayında duyurulan Android 11, nihayet haziranda belirli telefonlar için yayınlandı. Her zaman olduğu gibi yeni sürüm, bütün cihazlara birden gelmedi ve birçok cihazın beklemesi gerekecek. Alt seviye telefonlar ise Android 11 güncellemesini hiç almayabilirler.
Aşağıda Android 11'in duyurulan yeniliklerini sıraladık.
Çıkış Tarihi
Android 11, 8 Eylül 2020'de Pixel telefonlar için yayınlandı ancak diğer telefonların beklemesi gerekecek. Android'i özelleştiren firmaların kendi sürümlerini oluşturmaları, amiral gemileri için genellikle daha çabuk gerçekleşiyor. Ancak eski bir orta seviye telefonunuz varsa, bir süre beklemeniz gerekebilir.
Dahili Ekran Kaydı
Android 11'e bazı üreticiler tarafından eklenen bu işlev, doğal bir işleve dönüşüyor ve ekranda olup bitenlerin videosunu oluşturmanıza izin veriyor. Telefonun sesini kaydetmeniz ve ekranda yaptıklarınızın üzerine ses kaydı yapmanız da mümkün.
Yeni Görüşmeler Sekmesi
Android 11'in ekranı aşağı doğru sürüklediğinizde açılan bildirim bölümü, iki bölümden oluşuyor: Bildirimler ve "Görüşmeler". Görüşmeler bölümünde WhatsApp, Facebook Messenger ve Twitter gibi uygulamaların sohbet uyarılarını görebiliyor, buradan doğrudan cevap verebiliyorsunuz. Bildirimleri "baloncuk" olarak sabitlemeniz de mümkün (Facebook Messenger'da olduğu gibi).
Akıllı Ev ve Medya Kontrolleri
Güç düğmesine uzun basarak açılan menüden telefonunuza bağlı IoT (nesnelerin interneti) cihazlarını ve NFC banka kartlarını yönetebiliyorsunuz. Yeni medya kontrolleri ise telefona bağlı diğer cihazlarda çalan müziği kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Android Auto ise artık aracınızla kablosuz olarak bağlanabiliyor.
Daha İyi Tahmin Araçları
Android 11'deki akıllı klasörler, benzer uygulamaları otomatik olarak klasörlere ayırıyor. Geliştirilen Uygulama önerileri ise çalışma düzeninize göre uygulamalar öneriyor. Örneğin her sabah Fitbit uygulamasını açıyorsanız telefonunuz, kolay erişim için bu uygulamayı sabahları giriş ekranına yerleştiriyor.
Son olarak daha önce de sunulan Akıllı Cevap işlevi, mesaj geldiğinde size otomatik birkaç cevap öneriyor. Buradaki yenilik tam olarak bilinmese de işlevin sunduğu cevaplar uygunsa, tek dokunuşla cevap verebiliyorsunuz.
Güvenlik ve Gizlilik
Android 11 güncellemesi, uygulama izinlerinde bazı değişiklikler yapıyor. Örneğin artık bir uygulamaya bir defalık kamera veya konum erişimi izni verebiliyorsunuz. Bunun yanında bir süredir kullanmadığınız uygulamaların izni otomatik olarak geri çekiliyor. Böylece yüklediğinizi unuttuğunuz bir uygulama, konumunuzu aylarca takip edemiyor.
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