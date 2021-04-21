Android 12'den Bir Büyük Yenilik Daha: Android'e "Çöp Kutusu" Geliyor!

Kodlar arasında yapılan bir araştırma, Android 12'nin önemli bir yeniliğini daha ortaya çıkartmış olabilir. Android 12 bu yılın ilerleyen dönemlerinde sunulduğunda, çöp kutusu ve otomatik uygulama tercümesi gibi özellikleri de beraberinde getirecek gibi görünüyor.
XDA Developers araştırmacıları, çöp kutusu seçeneğini bulmak için çok uğraştıklarını söylüyorlar. Çöp Kutusu ile silinen dosyalar anında tamamen silinmiyor ve kurtarılmalarına imkan tanınıyor. Bunu, Windows'un Geri Dönüşüm Kutusu'na benzetebiliriz.
Bu özellik aslında Android 11'de bulunuyor ancak ulaşılması tam olarak mümkün değil. Şu anda Android çöp kutusu, doğru izinlere sahip olmaları durumunda belirli dosya türlerini kurtarmaya izin veriyor. Kısacası, Windows veya macOS çöp kutularının çalışma şeklinden oldukça farklı bir şekilde çalışıyor.
Yeni kod, Android 12 çöp kutusunun sistem genelinde olacağını ve Google Files uygulaması ile erişilebileceğini öneriyor. Yani herhangi bir uygulamada sildiğiniz herhangi bir şey dijital çöpten geri getirilebilecek.
Android 12 ve Otomatik Uygulama Tercümesi
XDA Developers tarafından fark edilen diğer ilgi çekici özellik de otomatik uygulama tercümesi. Yani Android, geliştiricilerin tercümeleri yazmaları gerekmeden uygulamaları yerel dillere çevirecek. Bu özellik, İngilizce dışındaki dillerde Android kullanan kişiler için oldukça kullanışlı olacaktır ve görünene göre bu "tercüme hizmeti" Google Translate ve hatta başka bir üçüncü taraf tercüme uygulamasını kullanabilir gibi gözüküyor.
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