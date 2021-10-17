Android 12, Galaxy S21'e Ne Zaman Gelecek?

Bir zamanlar Samsung yeni Android güncellemelerini çok geç yayınladığı nedeniyle eleştirilirdi. Son zamanlarda firma bu açıdan kendini epey düzeltti ve bu trendin Android 12 ile de devam edeceği düşünülüyor. Firmanın yaptığı son açıklamalara göre Android 12, en geç Aralık ayında Samsung telefonlara dağıtılmaya başlanacak.
Bu bilgi, bir soruya yanıt olarak Android 12'nin en geç Aralık ayına kadar Samsung Galaxy S21 serisine geleceğini söyleyen Güney Koreli bir Samsung topluluk moderatörüne dayandırılıyor. TizenHelp tarafından fark edilen gönderide sadece Galaxy S21 ailesinin Güney Kore'de satılan modellerinden söz ediliyor. Bu yüzden diğer bölgelere gelmesi biraz daha uzun sürebilir. Ancak bu bekleme süresinin de fazla uzun olmayacağını düşünüyoruz, zira Samsung Android 11 güncellemesini hem Güney Kore hem de Amerika için aynı zamanda sunmuştu. Yine de, bu bilginin Samsung'un resmi açıklaması olmadığını, bir Samsung çalışanı tarafından verildiğini belirtelim.
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