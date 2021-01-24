Android 12'de, iOS'ta da Bulunan Bu Önemli Özelliği Görebiliriz

Android 11, Android telefonlara pek çok yeni özellik getirmese de, duyurulan yeni ve harika bir Android 12 özelliği, işletim sisteminin 2021 sürümünün çok ilginç olacağının sinyallerini veriyor.

Android 12'ye iOS özelliği geliyor

GizChina, Android Open Source Project (AOSP) incelemesi sırasında fark ettiği "Wi-Fi ile paylaş" özelliğinin müjdesini verdi. Bu yeni özellik, Wi-Fi şifresinin kapsama alanındaki diğer cihazlarla paylaşılmasına imkan veriyor. Android açık kaynaklı bir yazılım, yani isteyen kopyalayabilir, değiştirebilir ve isterlerse kendilerine ait hale getirebilirler. Aslında çoğu telefon üreticisi bunu kendi cihazları için yapıyor. Yeni özellikleri de bu şekilde ekleyebiliyorlar.  

Bu yeni AOSP girişi henüz "birleştirilmedi", bu da temelde resmi olmadığı anlamına geliyor, ancak bir Google mühendisinden geldiği için yakında yeni sürüme entegre edileceği düşünülüyor. O zamana kadar Android 12 ile gelip gelmeyeceğini kesin olarak söyleyemeyiz.

Mevcut Android sürümleri, Wi-Fi şifresini QR kodları aracılığıyla paylaşmanıza izin veriyor, bu nedenle Wi-Fi'ye bağlıysanız, telefonunuzun bir QR kodu sağlamasını ve Wi-Fi'ye ihtiyacı olan kişinin kodu taratmasını sağlayabilirsiniz.

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