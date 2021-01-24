Android 12'de, iOS'ta da Bulunan Bu Önemli Özelliği Görebiliriz

Android 11, Android telefonlara pek çok yeni özellik getirmese de, duyurulan yeni ve harika bir Android 12 özelliği, işletim sisteminin 2021 sürümünün çok ilginç olacağının sinyallerini veriyor.