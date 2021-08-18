Android 12'de, Kamera Anahtarları ile Yüz İfadelerinizi Kullanabileceksiniz

Google, Şubat 2021'de ilk kez Android 12'yi tanıttı ve Pixel akıllı telefonlar için çeşitli beta sürümleri yayınladı. Android'in bu yeni sürümü birçok yeni özellik ve optimizasyonu beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de, kullanıcıların akıllı telefonlarını yüz ifadelerini kullanarak kontrol etmelerini sağlayan yeni bir özellik.
XDA Developers tarafından hazırlanan bir habere göre, Android 12'de Android Erişilebilirlik Paketi'ne yapılan yeni bir güncelleme (v12.0.0), Kamera Anahtarları özelliğini getiriyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların akıllı telefonlarını yalnızca yüz ifadelerini kullanarak kontrol etmelerine imkan tanıyor. Bu özellik, telefonlarını kontrol etmek için dokunmatik ekranı kullanmak zorunda kalmayacakları için bazı engelli kişilerin oldukça işlerine yarayacaktır.
Kullanıcılar, Android 12 çalıştıran telefonlarının veya tabletlerinin kullanıcı arayüzünde çeşitli yüz ifadeleriyle gezinebilir: Sola Bakmak, Sağa Bakmak, Yukarı Bakmak, Ağız Açmak, Kaşları Kaldırmak ve Gülümsemek gibi ifadeleri kullanarak kullanıcılar aşağıdaki işlemleri yapabilecek:
- Geri
- Ana Sayfa
- Sonraki
- Bildirimler
- Genel bakış
- Kamera Anahtarını Duraklat
- Önceki
- Hızlı Ayarlar
- Ters Otomatik Tarama
- Geri Kaydır
- İleri Kaydır
- Seçme
- Otomatik Taramayı Aç/Kapat (devre dışı)
- Dokun ve Basılı Tut
Bu özellik açıldığında, kameranızın kullanıldığını size bildirmek için cihazın ekranında kalıcı bir bildirim simgesi gösteriliyor. Hatta hareket boyutunu, telefon hareket olarak algılamadan önce hareketi ne kadar büyük yapmak istediğinizi seçebilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki gelecekte Kamera Anahtarları özelliklerine daha fazla hareket eklenmesi de söz konusu olabilir.
XDA Developers'ın Android 11 ile çalışan telefonlara Android Erişilebilirlik Paketini yükleyebilmiş olmalarından dolayı, bu özelliğin Android'in eski sürümlerini çalıştıran telefonlara ve tabletlere de gelmesi mümkün olabilir. Ancak, özellik henüz bu telefonlara resmi olarak sunulmuş değil...
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