Android 12 Ne Zaman Yayınlanacak? Görünüşe Göre Çok Yakında...

Android 12'nin hazırlanması, öncekilerin çoğundan daha uzun sürmüş olabilir, ancak nihayet karşımıza çıkıyor. XDA baş editörü Mishaal Rahman, Google'ın Android 12'nin AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) sürümünü 4 Ekim'de yayınlamayı planladığını iddia ediyor. Firma, genellikle AOSP ile aynı anda tamamlanmış kamu sürümleri yayınladığından dolayı, bu durumun, Pixel sahiplerinin yükseltmelerini 4 Ekim itibariyle alabileceklerini öneriyor.
İddia doğruysa, aynı zamanda Pixel 6 lansmanı için beklentileri de arttırıyor. Google, üst seviye yeni telefonlarını Android 12 olmadan göndermeyecektir, bu nedenle Pixel 6'yı bu tarihten önce resmi olarak piyasaya sürmesi pek olası değil. Ancak telefonun Ekim ayının ilerleyen zamanlarında ortaya çıkması şaşırtıcı olmaz.
Pixel kullanmayanlar ise, muhtemelen daha uzun bir süre beklemek zorunda kalacak. Bazı telefon üreticileri hızlı olma ve büyük Android güncellemelerini haftalar içinde yayınlama eğilimindeyken, diğerlerinin güncellemeleri hazırlaması aylar sürebiliyor. Samsung, Google'ın işletim sistemini resmi olarak yayınlamasından üç ay sonra, Aralık 2020'ye kadar Android 11'i sunmaya başlamadı. Google, Project Treble gibi çabalarla güncelleme gecikmelerini kısaltmak için çaba gösteriyor olsa da, şirketlerin hem Android'i yoğun şekilde özelleştirilmiş arayüzlere uyarlaması hem de yazılımı müşteriler ve taşıyıcılarla test etmesi zaman alıyor.
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