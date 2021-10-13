Android 12'nin Önemli Yeniliği, Pek Çok Telefona Gelmeyebilir!

Android 12'nin en önemli yeni özelliğinin işletim sisteminin arabirimini renkler, simgeler, simge şekiller vs. gibi görünüm özelleştirmelerine imkân sağlayan "Material You" tasarımı olacağı düşünülüyor. Ancak görülen o ki, birçok telefon Android 12 güncellemesi aldığında bu özelliği kullanamayacak.
Oppo telefonları için kullanılan ve Oppo tarafından Google'ın orijinal yazılımından uyarlanan bir Android 12 sürümü olan ColorOS 12'ye ilişkin bir brifingde, yazılım ekibinin bir üyesi Material You'nun Android Açık Kaynak Projesi'nin (AOSP) bir parçası olmadığını söyledi.
Oppo da arkasından yaptığı bir açıklamada, "Material You Android 12'nin açık kaynak projesi içerisinde gelmediğinden dolayı OEM üreticiler tarafından kullanılamayacak gibi görünüyor. Google'ın kodu ne zaman açacağını bekleyecek ve göreceğiz" dedi.
Android Açık Kaynak Projesi, Google'ın Android sürümleri için kod yüklediği bir havuz. Böylece, Oppo, OnePlus ve Xiaomi gibi diğer şirketler oradan kodları alıp kendi Android sürümlerini oluşturabiliyorlar. Google, Android 12'yi buraya 4 Ekim'de yükledi, ancak bazı özelliklerinin kırpılmış olduğu görüldü. Buna, haberimize konu olan "Material You" da dahil.
ColorOS 12, yıl sonunda Oppo Find X3 Pro ile gelecek ve 2022'de markanın diğer yeni telefonlarının çoğu için aktif olacak. Oppo, ColorOS 12'nin Material You özellikli daha yeni bir sürümünün 2022'nin başlarında gelebileceğini de belirtti.
Bazı telefon markaları yıl sonuna doğru Android 12 yükseltmelerini kullanıma sunmayı planlıyor, ancak birçoğu henüz bir yol haritası belirlemedi, bu da Google'ın işletim sisteminin en yeni sürümünün ilk aşamada az sayıda telefona geleceğine işaret ediyor.
O zaman bile, programcıların Material You'yu belirli Android güncellemesi için uygun olacak şekilde uyarlaması ve telefondaki mevcut sistemlerle uyumlu hale getirmesi için çaba sarf etmesi gerekecek. Material You'nun uygulamalara ve menülere sistem çapında bir yeniden tasarım getirdiğini düşünürsek, bu, muhtemelen biraz zaman alacak.
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