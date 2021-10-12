Kötü Amaçlı Yazılım Kaldırma Araçları ve Antivürüs Ne Kadar Farklı?

Kötü amaçlı yazılım (malware) temizleme yazılımları, bilgisayarınızı kötü niyetli bir yazılım tarafından tehlikeye atılmaktan korumak için kullanılabilecek araçların en önemlileri. Kötü amaçlı yazılımdan koruma araçlarının antivürüs yazılımlarından ne kadar farklı olduğunu merak ediyorsanız, önce aralarındaki farkı bilmelisiniz.
Virüsler, bilgisayarınıza zarar vermek amacıyla kendilerini kopyalama yeteneğine sahip olan, hem sisteminizi hem de verilerinizi tehlikeye atabilen birer kod parçası olarak tanımlanabilir. Malware dendiğinde ise aklınıza casus yazılımlar, trojanlar, reklam yazılımları, fidye saldırısı yazılımları gelmelidir. Virüslerin hepsi kötü amaçlı yazılım olarak tanımlanabilir ama kötü amaçlı yazılımların hepsine virüs demek pek mümkün değildir.
Bu noktadan yola çıktığımızda, kötü amaçlı yazılım temizleme uygulamalarının virüs tarayıcılara göre çok daha odaklı bir koruma sağladığını ve sisteminizi bir enfeksiyondan kurtarmaya yönelik olanaklar sunduğunu söyleyebiliriz.
Bir virüs tarayıcıda olduğu gibi, makinenize yüklendiğinde, bir kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı, herhangi bir kötü amaçlı yazılım olup olmadığını kontrol etmek için sistemi taramanıza imkan tanır. Başka bir deyişle malware tarayıcılar, virüs tarayıcı ile aynı mantıkta çalışır. Uygulamanın ana menüsünde (veya belki bir alt menüde) bir "Tara" düğmesi bulunur ve buna tıklamak sürücülerinizi ve belleğinizi tarayacaktır. Virüsten koruma yazılımlarında olduğu gibi, düzenli olarak güncellenen kötü amaçlı yazılım temizleme tanımlamaları da yaygın kötü amaçlı yazılım tanımlarına sahip olacaktır. Bu tanım kitaplığının içeriğine göre eşleşmeleri arayacaktır ve bilgisayarınızda herhangi bir şey bulunursa, kötü amaçlı olarak işaretlenecektir.
İşaretlenen kötü amaçlı yazılım için karantinaya alma seçeneğine sahip olacaksınız. Veya kötü amaçlı yazılımların otomatik olarak karantinaya alınması da sağlanabilir. Karantinaya alma, tahmin edebileceğiniz gibi, bir dosyanın, cihazınıza veya verilerinize artık ulaşamayacağı veya zarar veremeyeceği, sistemin kordon altına alınmış bir alanına hapsedilmesidir.
Kötü amaçlı yazılımların yanı sıra, Potansiyel Olarak İstenmeyen Programlar (kısaca PUP – Potentially Unwanted Programs) da taranabilir. Adından da anlaşılacağı gibi bunlar, sisteminizde istemeyebileceğiniz uygulamalardır. Aktif olarak herhangi bir zarar vermedikleri için bunların otomatik olarak karantinaya alınması gerekmez, bu yüzden bunlarla ilgili harekete geçip geçmemek genellikle size bırakılır.
Bu isteğe bağlı tarama, tüm kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımlarında bulunur ve bazı kişilerin kullandığı bir yaklaşım, yalnızca sistemlerinde birincil bir antivirüsün yedeği olarak ücretsiz bir kötü amaçlı yazılım temizleme uygulaması yüklemektir.
Başka bir deyişle bu yöntem, savunma için temel olarak antivirüse güvenmeyi ve belirli aralıklarla ikinci bir savunma hattıyla (kötü amaçlı yazılımdan koruma) manuel bir tarama yapmayı içeriyor. Bu yalnızca bir PUP olabilir ve doğrudan kötü amaçlı yazılım olmayabilir, ancak yine de, sisteminizde istemediğiniz bir yazılım olması mümkün ve ikinci bir tarama, bu konuda yardımcı olabilir.
Kötü amaçlı yazılım temizleme yazılımı size yalnızca isteğe bağlı taramadan daha fazlasını da verebilir ve bazı uygulamalar bir virüsten koruma yazılımıyla aynı şekilde gerçek zamanlı savunma sunar. Gerçek zamanlı koruma, kötü amaçlı yazılımdan koruma aracının, sisteminize eklenen her dosyayı (ve anlık olarak çalışan işlemleri) şüpheli herhangi bir şey için inceleyen sürekli bir koruma kalkanı olduğu anlamına gelir.
Bu size daha fazla koruma sağlar ve kötü amaçlı yazılımlara karşı ön korumanız olarak bir kötü amaçlı yazılımdan koruma uygulamasını çalıştırabileceğiniz anlamına gelir.
Kötü amaçlı yazılımdan korumanın, bir antivirüs yazılımının gözden kaçırabileceği yeni tehditleri bulmak üzere tasarlandığını unutmamakta fayda var. Ayrıca, daha güvenli gezinme için web savunması (kimlik avı ve diğer çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı) ve ayrıca fidye yazılımı önleme teknolojisi gibi daha geniş bir koruma düzeyi elde edebilirsiniz.
Durum ne olursa olsun, kötü amaçlı yazılımdan koruma uygulamaları, kötü amaçlı yazılımlara (ve PUP'ların benzerlerine) karşı iyi bir koruma sunar ve gördüğümüz gibi, iyi olanlar tıpkı antivirüs gibi birden çok düzeyde çalışabilir.
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