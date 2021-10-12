Kötü Amaçlı Yazılım Kaldırma Araçları ve Antivürüs Ne Kadar Farklı?

Kötü amaçlı yazılım kaldırma araçları nasıl çalışıyor? Antivürüs yazılımları ile aralarında ne fark var? Hem antivirüs hem de kötü amaçlı yazılım kaldırma araçları birlikte kullanılmalı mı?