Android 12 Özellikleri: Android 11'de Yoktu; Android 12'de Hepsi Olacak!

Google, geçtiğimiz hafta Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 12'yi duyurdu. Yeni özellikler ve telefonunuzun daha sorunsuz çalışmasını sağlayacak bazı performans düzelmeleri ile beraber gelen Android 12, aslında temelde Android 11'den çok da büyük farklılıklar getirmiyor ve selef işletim sistemiyle oldukça benzerlik gösteriyor.
Yeni işletim sistemini denemeye hevesliyseniz, şimdi Android 12 geliştirici önizlemesini indirip yükleyebilirsiniz elbette. Ancak ilk geliştirici önizlemesi olduğunda muhtemelen şu an yeni işletim sisteminin çok sayıda hata ile dolu olduğunu unutmamak lazım.
Google'ın bu önizleme sürümünün hemen sonrasında -muhtemelen mayıs ayı gibi- herkese açık bir beta sürümünü sunacağını düşünüyoruz. Android 12'nin kararlı sürümü de ağustos veya eylül aylarında herkese ulaşacaktır. Peki, Android 11'de olmayan ve Android 12'de karşımıza çıkan yeni özelliklerden en önemli 3'ü hangisi?
Uygulama Gizlilik Özellikleri
Google, Android 12 ile beraber, kullanıcılara daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlamak için yeni birkaç gizlilik öğesi daha ekliyor. Android 12 ile beraber, web sitesi dolaşımlarında kabul etmek zorunda kaldığınız çerezler hakkında daha fazla bilgi veriliyor. Ayrıca bileşenlerin dışa aktarımı daha güvenli şekilde yapılıyor.
Yeniden Tasarlanan Bildirimler
Android 12 ile Google, bildirim tasarımlarına da el atıyor. Bildirimleri daha modern ve işlevsel hale getirmek için Google, bildirim tasarımında değişikliğe gitmiş. Artık bildirimlere dokunduğunuzda, doğrudan açılması gereken uygulama veya yapılması gereken işleme sevkedilecekken, öte yandan bildirimleri ertelemek de mümkün olacak. Erteleme süresini de kendiniz belirleyebileceksiniz.
Ayrıca uyarlanabilir bildirim sıralaması özelliğinin de yer aldığı Android 12'de, böylece dileyen kullanıcılar bildirim sıralamasını düzenleyebilecekler.
Tek Elle Kullanım Modu
Android 12, Android telefonları tek elle ve başparmağınızla kullanabilmeyi kolaylaştıran birkaç tasarım değişikliğini de içeriyor. Ayarlar kullanıcı arayüzü güncellenirken, böylece tek elle daha kolay erişim sağlayacak birkaç değişiklik yapılmış.
Mesela bunlardan biri, Arama çubuğunun ekranın alt kısmına taşınması olurken, ayrıca tüm arayüzün tek elle kullanımı için "silky home" (ipeksi ev) adı verilen yeni bir özellik daha gelmiş durumda. İsimlendirmeden de anlaşılabileceği gibi, bu modda arayüzün görünümü ve dokunma hissiyatı daha sezgisel hale getiriliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın