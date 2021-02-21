1.65 Milyon Yıllık Yünlü Mamut DNA'sı, Bilinmeyenleri Ortaya Çıkarttı

İmkansız gibi görülen gerçek oldu; 1.65 milyon yıllık yünlü mamut DNA'sı keşfedildi. Bu keşif, bilim insanlarına yeni bilgiler sunması açısından oldukça önemli.