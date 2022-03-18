Android Auto'ya, Araç Sahiplerini Mutlu Edecek Yeni Bir Özellik Daha Geldi

Otomobilinize bindiniz ve her zaman olduğu gibi telefonunuzu USB kablosu yoluyla aracınıza bağladınız, Android Auto'yu açmak istediniz. Fakat bağlantı hatası alıyorsunuz. Peki, bu neden kaynaklanıyor? Telefondan mı, USB kablosundan mı, konektörden mi? Artık bu soruların net bir cevabı var.
Son yayınlanan Android Auto güncellemesi hepimizin zaman zaman yaşadığı bir sorunu ortadan kaldıracak cinste bir yenilik getiriyor. USB Startup Diagnostics adı verilen yeni bir aracın eklendiği son güncelleme, bu gibi durumlarda sorunun nereden kaynaklandığını net şekilde söylüyor.
Uygulamayı başlattığınızda USB kablosunun bağlanıp bağlanmadığını, bağlanan kablonun doğruluğunu ve kablo kalitesinin durumunu kontrol eden araç, şu an Android Auto 7.5.121104 sürümünde mevcut durumda. Uygulamayı güncelledikten sonra bu bölüme ise Android Auto > Bağlantı Yardımı > USB Başlangıç Tanılama adımlarını kullanarak erişebilirsiniz.
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