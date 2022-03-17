Efsanevi Yazılım Winamp, Klasik Arayüzünü NFT Olarak Satıyor!

Bir dönemin efsane yazılımı Winamp'ın orijinal arabirimi, NFT olarak satışa çıkartıldı. Hemen ardından, Winamp için yapılan özel çalışmalar da aynı şekilde satılacak.