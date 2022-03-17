Efsanevi Yazılım Winamp, Klasik Arayüzünü NFT Olarak Satıyor!

Winamp, 1997'de piyasaya sürdüğü MP3 oynatıcısının orijinal arabirimini NFT olarak satacağını duyurdu. Nostalji ve kripto parayı birleştiren firmalar kervanına katılan Winamp, 1997'de hazırlamış olduğu arabirimi 22 Mayıs'a kadar OpenSea üzerinden açık artırmada olacak. Ardından orijinal arabirimi temel alan 20 görsel çalışma daha satılığa çıkarılacak. Elde edilen gelirin Winamp vakfına aktarılacağı ve hayır işleri için kullanılacağı açıklandı.
NFT satışı, bir tanıtım hareketi ve bir bağış toplama çabasının birleşimi gibi görünüyor. Winamp, sanatçılardan 15 Nisana kadar Winamp tabanlı eserler göndermelerini istiyor. Seçilen 20 eser satışa çıkarılacak ve sanatçılara her birinden elde edilen gelirin yüzde 20'si verilecek.
Parçaların on dokuzu 100 kopya olarak satılacak ve geri kalanın 97 kopyası olacak; hepsinin fiyatının 0,08 Ethereum olacağı belirtildi. Sanatçılar, satıcının kendi fiyatını belirleyeceği sonraki satışlarda telif ücretlerinin yüzde 10'unu alacaklar.
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