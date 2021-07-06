Android'e Geçmeye Hazırlanan Samsung, Bir Yandan da Android'i Silin Diyor

Samsung'un akıllı saatleri için Android tabanlı WearOS işletim sistemine dönüşü, bu yıl içinde Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Active ile başlayacak. Bu karar, Samsung'un akıllı saatleri için geniş bir uygulama yelpazesine çok ihtiyaç duyulan erişimi getirecek. Ancak şirket, bazı sıkı hayranlarının eleştirilerini almış olsa da, Tizen'i kullanan mevcut saatleri Wear OS ile değiştirmeyecek.
Eğer eski cihazınız üzerinde kendi çabanızla WearOS'u kullanmaya çalışırsanız uygulamalara erişemeyeceksiniz. Bu, Samsung'un akıllı saatleri için Android'den Tizen'e geçtiğinde yaptıklarıyla tam bir tezat oluşturuyor. Android'in özel bir sürümünü çalıştıran ilk Galaxy akıllı saat olan Galaxy Gear, bir güncelleme ile Tizen'e geçiş yapmıştı.
Samsung, hala bu ürünü kullanan ve Tizen'e geçmeyen müşterilerin, uygulamaları indirmek için Galaxy Store'u kullanmaya devam etmelerine, ancak Tizen'e yükseltmeleri halinde izin verecek. Ancak aynı zamanda da yeni saatleriyle Android'e geri dönüş yapıyor. Başka bir deyişle bir yandan WearOS'a geçerken, bir yandan da eski modelin Tizen'e geçirilmesini istiyor.
5 Ağustos'a gelindiğinde Samsung, Galaxy Gear'da Galaxy Store desteği sunmayı bırakacak, yani uygulamalar ve diğer hizmetler kullanılamaz olacak. Ancak Samsung, müşterilerin Galaxy Store'u kullanmaya devam etmek için Tizen'e yükseltebileceklerini söylüyor. 2013'te çıkan ve aradan geçen süre içerisinde Tizen OS güncellemesini yüklemeyen bir Galaxy Gear'a sahip kaç kişinin olduğunu söylemek zor, ancak sayının sıfır olmadığı rahatlıkla söylenebilir; aksi halde Samsung yıllar sonra bu duyuruyu yapıyor olmazdı.
Bir Galaxy Gear'ınız varsa ve onu Tizen'e güncellerseniz, saatiniz sıfırlanır ve tüm verileri silinir, bu nedenle kamerasıyla herhangi bir özel fotoğraf veya video çektiyseniz, yükseltmeyi gerçekleştirmeden önce bunları yedeklemek isteyebilirsiniz.
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