Android'in Önemli İşlevi Nearby Share, Chrome ile Windows 10'a Geliyor

Google'ın Chrome web tarayıcısını kullanan cihazlar arasında dosya paylaşmayı kolaylaştıran "Nearby Share" işlevi, Windows 10'a geliyor.
Apple'ın AirDrop işlevine rakip olan paylaşım işlevi, şu an belirli cihazlarla kısıtlı ve üstelik kullanabilmeniz için Google Play üzerinden beta testine katılmanız gerekiyor. Şimdi ise işlevin ChromeOS'a eklenmesiyle, Windows 10'da da denenebilir hale geldiği ortaya çıktı. Nearby Share'i Windows 10'da denemek için birkaç şeyi yerine getirmeniz gerekiyor.
Öncelikle PC'nizde Bluetooth bağlantısının bulunması ve bu bağlantıyı etkinleştirmeniz gerekli. Ardından Chrome'un test kullanıcılarına ve geliştiricilere sunulan Chrome Canary'yi yükledikten sonra chrome://nearby sayfasına gitmeniz ve işlevi etkinleştirmeniz gerekiyor.
İşlev henüz ilk aşamalarında da olsa, yakın gelecekte Windows 10'da sıkça kullanılan bir işlev olacak gibi görünüyor.
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