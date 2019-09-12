Android Play Store'da "The Joker" Şoku!
Eğer kısa süre öncesine kadar Play Store'da bulunan bu 24 uygulamadan birini indirdeysiniz, siz de "Joker'in" kurbanı olmuş olabilirsiniz!
- Levent Öztürk
Google, Play Store'u elinden geldiği kadar korumaya çalışırken, zararlı içeren kötü niyetli uygulamalar halen Android mağazasına ulaşmayı başarıyor. Bu tehditlerin en sonuncusu ise, Batman'in kötü karakterini referans alarak "The Joker" olarak adlandırılan zararlı yazılım. The Joker, kısa bir süre öncesine kadar Google Play Store'dan indirilebilen 24 Android uygulamasında yer alıyordu.
Bu uygulamalar, Google tarafından kaldırılmadan önce 472.000'den fazla kez indirilmiş ve yüklenmişlerdi. Ancak kaç kişinin halen risk altında olduğu net olarak belli değil. Aşağıdaki listede, etkilenmiş olan uygulamalar yer alıyor ve eğer bu uygulamaları kullanıyorsanız hemen silmenizi öneriyoruz:
Advocate Wallpaper
Age Face
Altar Message
Antivirus Security - Security Scan
Beach Camera
Board picture editing
Certain Wallpaper
Climate SMS
Collate Face Scanner
Cute Camera
Dazzle Wallpaper
Declare Message
Display Camera
Great VPN
Humour Camera
Ignite Clean
Leaf Face Scanner
Mini Camera
Print Plant scan
Rapid Face Scanner
Reward Clean
Ruddy SMS
Soby Camera
Spark Wallpaper
Güvenlik araştırmacısı Aleksejs Kuprins tarafından keşfedilen zararlı, premium üyelik hizmetleri aracılığı ile kullanıcıların üye olma sürecini taklit ederek kurbanlardan para almayı amaçlıyor.
Temel olarak bu uygulamaların arka plan parçaları sessiz bir şekilde uygulamadaki bir reklama "tıklıyor" ve site üzerindeyken aynısını üye olma süreci için de yapıyor. Daha sonra kurbanların SMS mesajlarına erişim sağlıyor ve üyelik ödemelerini doğrulamak için gönderilen yetki kodunu kopyalıyor.
Bazı uygulamaların bölge sınırlaması bulunmamasına rağmen Kuprins, bu kötü amaçlı yazılımın 37 ülkedeki kullanıcıları hedefleme potansiyeli olduğunu belirtiyor.
Listelenen 24 uygulama, şu ana kadar bulunmuş olanlardan oluşuyor ancak daha fazla uygulamanın etkilenmiş olması da mümkün. Eğer bu uygulamalardan birini daha önce yüklediyseniz, uygulamayı sildikten sonra ödeme geçmişinizi kontrol etmenizde de fayda var.
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