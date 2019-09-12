Android Play Store'da "The Joker" Şoku!

Eğer kısa süre öncesine kadar Play Store'da bulunan bu 24 uygulamadan birini indirdeysiniz, siz de "Joker'in" kurbanı olmuş olabilirsiniz!

  • Levent Öztürk
Başınızı derde sokacak 24 uygulama
Warner Bros

Google, Play Store'u elinden geldiği kadar korumaya çalışırken, zararlı içeren kötü niyetli uygulamalar halen Android mağazasına ulaşmayı başarıyor. Bu tehditlerin en sonuncusu ise, Batman'in kötü karakterini referans alarak "The Joker" olarak adlandırılan zararlı yazılım. The Joker, kısa bir süre öncesine kadar Google Play Store'dan indirilebilen 24 Android uygulamasında yer alıyordu.

Bu uygulamalar, Google tarafından kaldırılmadan önce 472.000'den fazla kez indirilmiş ve yüklenmişlerdi. Ancak kaç kişinin halen risk altında olduğu net olarak belli değil. Aşağıdaki listede, etkilenmiş olan uygulamalar yer alıyor ve eğer bu uygulamaları kullanıyorsanız hemen silmenizi öneriyoruz:

Advocate Wallpaper

Age Face

Altar Message

Antivirus Security - Security Scan

Beach Camera

Board picture editing

Certain Wallpaper

Climate SMS

Collate Face Scanner

Cute Camera

Dazzle Wallpaper

Declare Message

Display Camera

Great VPN

Humour Camera

Ignite Clean

Leaf Face Scanner

Mini Camera

Print Plant scan

Rapid Face Scanner

Reward Clean

Ruddy SMS

Soby Camera

Spark Wallpaper

Güvenlik araştırmacısı Aleksejs Kuprins tarafından keşfedilen zararlı, premium üyelik hizmetleri aracılığı ile kullanıcıların üye olma sürecini taklit ederek kurbanlardan para almayı amaçlıyor.

Temel olarak bu uygulamaların arka plan parçaları sessiz bir şekilde uygulamadaki bir reklama "tıklıyor" ve site üzerindeyken aynısını üye olma süreci için de yapıyor. Daha sonra kurbanların SMS mesajlarına erişim sağlıyor ve üyelik ödemelerini doğrulamak için gönderilen yetki kodunu kopyalıyor.

Bazı uygulamaların bölge sınırlaması bulunmamasına rağmen Kuprins, bu kötü amaçlı yazılımın 37 ülkedeki kullanıcıları hedefleme potansiyeli olduğunu belirtiyor.

Listelenen 24 uygulama, şu ana kadar bulunmuş olanlardan oluşuyor ancak daha fazla uygulamanın etkilenmiş olması da mümkün. Eğer bu uygulamalardan birini daha önce yüklediyseniz, uygulamayı sildikten sonra ödeme geçmişinizi kontrol etmenizde de fayda var.

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