Android Play Store'da "The Joker" Şoku!

Eğer kısa süre öncesine kadar Play Store'da bulunan bu 24 uygulamadan birini indirdeysiniz, siz de "Joker'in" kurbanı olmuş olabilirsiniz!

12 Eylül 2019 13:00

Levent Öztürk