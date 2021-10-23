Android Uygulama Mağazası Play Store'da Yeni Bir Dönem Başlıyor!

Google Play Store, çok yakında uygulamaların hakkınızda ne kadar bilgi toplamış olduğunu da göstermeye başlayacak!

Play Store artık daha şeffaf olacak

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