Android Uygulama Mağazası Play Store'da Yeni Bir Dönem Başlıyor!

Google, Android akıllı telefon kullanıcılarının kişisel verilerini daha iyi korumalarına yardımcı olmak için önümüzdeki yılın başlarında Google Play Store'daki uygulamalara yeni bir veri güvenliği bölümü ekleyeceğini duyurdu. Bu yeni bölüm, geliştiricilere, uygulamalarının potansiyel kullanıcılarına, kullanıcılar cihazlarına yeni bir uygulama yüklemeden önce kullanıcı verilerini nasıl topladıklarını, paylaştıklarını ve koruduklarını göstermelerini sağlayacak.
Android Developers Blog'daki yeni bir gönderiye göre Google, Google Play Console'da yeni bir veri güvenliği formu sunuyor. Geliştiriciler, önümüzdeki Şubat ayından itibaren Play Console'daki uygulama içeriği bölümüne giderek arama devinin yeni formunu inceleyebilecek, doldurabilecek ve gönderebilecek.
Bir geliştiricinin uygulamalarıyla ilgili bilgileri onaylanırsa, mağaza girişi veri güvenliği bilgileriyle otomatik olarak güncellenecek. Bununla birlikte, hiçbir bilgi gönderilmediyse veya reddedildiyse, kullanıcılar bir "Bilgi yok" ifadesini görecekler. Bu, gizlilik bilincine sahip kullanıcıların, bir geliştiricinin satışlarına veya reklam gelirlerine zarar verebilecek bir uygulamayı en başta indirmekten kaçınmasına neden olabilir.
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