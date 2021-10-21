Facebook, İsmini Değiştirmeye Hazırlanıyor Olabilir!

Facebook, son birkaç yıldır veri gizliliği, güvenlik, algoritmasının nasıl çalıştığı gibi konularla ilgili tartışmaların içerisinde. Son olarak eski bir çalışan Frances Haugen, bir dizi şirket belgesini sızdırdı ve hatta ABD'de Kongre'de yaptığı konuşmada Facebook'un ana amacının, platform kullanıcılarına zarar verse bile karı en üst düzeye çıkarmak olduğu konusunda ifade verdi.
Şimdiyse Facebook'un yeniden isimlendirmeyi ciddi biçimde düşündüğünü iddia eden yeni bir haber ortaya çıktı. Bu haber, konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan bir kaynağı referans alan The Verge'den geliyor. Temel olarak Facebook, şirket olarak aynı adı taşıyan sosyal medya platformu ile farklı bir isme sahip olmanın doğru olacağını düşünüyor. Yeni ismin, şirketin aktif olarak işe alım gerçekleştirdiği yeni bir girişim olan Metaverse'e oldaklanmasını yansıtması olası görülüyor.
Konsept henüz çok erken aşamalarında olsa da, Metaverse, insanların kulaklıklarını takıp sanal bir dünyada yaratmak, alışveriş yapmak, öğrenmek, oyun oynamak, çalışmak veya sadece arkadaşlarla takılmak için bir araya gelmelerine izin verecek. Facebook, gerçek hayattaki etkileşimleri taklit edeceği için bu sanal alanın daha organik bir his verdiğini düşünüyor.
Şirketin sosyal medya platformundan farklı bir isme sahip olarak ayrılması, hiyerarşi anlamında da mantıklı olacaktır. Yeni kurulan ana şirket, Facebook, WhatsApp, Instagram, Oculus ve benzeri platformları yönetecek.
Bu karar, Google'ın ana firmasını Alphabet olarak isimlendirmesi veya Snap Inc. olarak yeniden markalanarak "sohbet" (chat) yönüne bağlı kalmadan farklı birçok ürün yayımlayan Snapchat'in kararından çok farklı olmayacaktır.
Haberde, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in şirketin 28 Ekim'deki etkinliğinde yeniden isimlendirme hakkında konuşacağı, ancak bunun daha önce gerçekleşmesinin bile mümkün olabileceği söyleniyor. Ayrıca, görünene göre yeni isim üst düzey yöneticilerin birçok üyesinden bile gizli tutuluyor. Tabii ki Facebook'un bu bilgilerin hiçbirini açıkça onaylamadığını belirtmekte fayda var, bu yüzden şimdilik bu habere şüphe ile yaklaşmakta fayda olabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın