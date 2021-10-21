Facebook, İsmini Değiştirmeye Hazırlanıyor Olabilir!

Yeni bir sızıntıya göre Facebook, en azından ana şirketini yeniden markalandırmayı ve isimlendirmeyi planlıyor...

  • Levent Öztürk
Facebook isim değiştirmeye mi hazırlanıyor?

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