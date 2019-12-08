Android Uygulamaları Hakkında Sevindirici Açıklama!

Görünene göre Google'ın HTTPS standardının daha fazla kullanılması için baskısı işe yarıyor ve artık Android uygulamalarının %80'i, varsayılan olarak veri trafiğini şifreliyor.
Arama devinin bir blog yazısı aracılığıyla söylediğine göre artık Google Play Store üzerindeki beş Android uygulamasından dördü, ağ trafiğini HTTPS kullanarak şifreliyor ve bu da uygulamalar tarafından gönderilen ve alınan verilerin üçüncü partiler tarafından ele geçirilememesi veya okunamaması anlamını taşıyor.
Ayrıca Google, 2016 yılından beri uygulamaya başladığı, IDE araçlarında ve Google Play geliştirici panelinde uyarılar gibi önlem serisinin sonucu olarak önümüzdeki yıllar içerisinde HTTPS kullanan uygulamaların sayısının daha da artmasını bekliyor.
Bu alanın, Google'ın Apple'a göre daha iyi sonuçlar aldığı alanlardan biri olduğu söylenebilir. iPhone üreticisi de uygulama geliştiricilerin HTTPS kullanmasını istiyor ancak şu ana kadar bu konuda büyük bir adım atabilmiş değil. Hatta Haziran ayında yayımlanan bir rapora göre iOS uygulamalarının sadece üçte biri ağ trafiğini ATS kullanarak şifreliyor.
Google, Android uygulaması geliştiricilerinin HTTPS kullanmalarını sağlamanın yanı sıra internet sitelerinin de SQL girişlerine ve siteler arası scriptlere (XSS) karşı zayıf olan HTTP yerine yeni standardı kullanmaları konusunda başarılı durumda.
Firmanın Şeffaflık Raporu'nda da görüldüğü üzere HTTPS kullanımı Google Chrome üzerinde şu anda platforma bağlı olarak %85 ve %95 aralığında yer alıyor. Örneğin Android içerisinde Chrome'a yüklenen sitelerin %89'u HTTPS ile yükleniyor ve Windows için Chrome üzerinde bu oran %84.
Mozilla da benzer bir başarıya erişmiş durumda ve Eylül ayında yaptığı açıklamada, Firefox üzerinde yüklenen sitelerin %80'inin artık HTTPS aracılığıyla yüklendiğini duyurmuştu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın