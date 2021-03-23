Android Uygulamaları Neden Çöküyor? Sorunun Çözümü Ne?

Android işletim sistemli cihazlarda bir süredir yaşanan uygulama çökmesi sorunun nedeni belli oldu. Google tarafından yapılan açıklamaya göre uygulamaların çökme sorunu, Android Sistem WebView yazılımında yaşanan bir hatadan dolayı yaşanıyor.
Google, bu hatanın farkında olduğunu ve üzerinde çalıştığını açıklamasının hemen ardından, Android Sistem WebView için bir güncelleme yayınladı ve kullanıcılardan bu güncellemeyi yüklemelerini istedi. Yeni güncelleme 89.0.4389.105 sürüm numarasını taşıyor. Sürüm notlarında, yenilikler kısmında şu ibare bulunuyor: "Hata düzeltmeleri ve hızla ilgili performans iyileştirmeleri."
Android Uygulamaları Çökme Sorunu Çözümü
Android'de yaşanan uygulama çökme sorununu düzeltmek için yapmanız gerekenler şu şekilde:
- Google Play Store'u açın.
- Uygulamalarım ve oyunlarım bölümüne girin.
- Güncellemeler Mevcut başlığı altında göreceğiniz Android System WebView'ın yanındaki "Güncelle" düğmesine basın ve güncellemenin tamamlanmasını bekleyin.
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