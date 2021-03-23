Android Uygulamaları Neden Çöküyor? Sorunun Çözümü Ne?

Google, bir süredir Android'de yaşanan uygulama çökme sorununu doğruladı; yeni bir güncelleme yayınladı. Peki ama Android uygulamaları neden çöküyor; Android uygulamaları çökme sorunu nasıl giderilir?