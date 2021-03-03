Clubhouse Android'e Ne Zaman Gelecek? İşte Son Gelişmeler...

Son dönemin yıldızı parlayan sosyal ağı Clubhouse, ne yazık ki halen sadece iOS'ta var. Android kullanıcıları ise Clubhouse'u beklemeye devam ediyor. Peki ama Clubhouse Android'e ne zaman gelecek?