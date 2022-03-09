Android'de Yeni Özellik Geliyor: Uygulama Arşivleme Nedir?

Android telefon kullanıcıları, özellikle cihazlarında sınırlı depolama alanına sahip olanlar, artık yer açmak için uygulamaları silmek zorunda kalmayacak. Google, uygulamaların bazı kısımlarını seçip otomatik olarak kaldırarak temelde yeni uygulamalar veya veriler için yer açan bir özellik olan "Uygulama Arşivleme" üzerinde çalışıyor.
Google, uygulama arşivleme aktif hale geldiğinde kullanıcıların %60 depolama alanı tasarrufu yapabileceklerini iddia ediyor. Bir uygulamayı tamamen silmek ve ilgili verileri kaybetmek yerine, sadece belli bölümleri kaldırılıyor. Kullanıcı bunu yaptığında uygulama "Archived APK" adı verilen özel yeni bir formatta depolanıyor. Bu sistemin en büyük avantajı, uygulamaların verilerinin kaybedilmemesi. Kullanıcı uygulamayı geri almak istediğinde, silinmiş olan özellikler geri yükleniyor ve eldeki verilerle kaldığı yerden devam etmesi mümkün oluyor.
Google bu sistemi uygulama geliştiricilerinin hizmetine açmış durumda. Tüm Android kullanıcıları için hizmete girmesi için ise bu yılın sonunu beklemek gerekecek. Yeni seçeneğin, düşük fiyatlı ve buna bağlı olarak da veri depolama alanı kısıtlı telefon kullanıcıları ve üreticileri için rahatlatıcı bir seçenek olacağı düşünülüyor.
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