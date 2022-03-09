Android'de Yeni Özellik Geliyor: Uygulama Arşivleme Nedir?

Android'li cihazlara gelen yeni "uygulama arşivleme" seçeneği sayesinde kullanıcılar, alan açmak için uygulamaları silmek zorunda kalmayacak!

Android'e "uygulama arşivleme" geliyor!

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