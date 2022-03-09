iPhone'un Android'i Geçtiği Ülkeler: Listede Rusya da Var!

Teknoloji ile çok fazla bağlantısı veya ilgisi olmayan insanlar bile zaman zaman kendilerini iPhone - Android tartışmasının içinde bulabiliyor. iPhone kullanımının daha kolay, ekosisteminin daha gelişmiş olduğunu iddia edenler, Android'in çok daha fazla seçenek sunduğunu söyleyenlerle sık sık karşı karşıya geliyor.
Peki ama hiç, hangisinin hangi ülkede daha popüler olduğunu hiç düşündünüz mü? StatCounter tarafından yayınlanan bir raporda, iPhone'ların Android'den daha popüler olduğu ülkeler açıklandı. Bu ülkeler arasında başı ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda çekiyor. Hemen arkalarından Japonya, Baltık ülkeleri, Fransa ve Suudi Arabistan geliyor.
Listede kendine yer bulan bir ülke ise özellikle dikkat çekici: Rusya. Apple'ın Ukrayna işgali sonrasında ülkede satışları durdurmasının dengeleri nasıl değiştireceği ise şu an için tam bir bilinmez.
Küresel ölçekte ise, iOS'un pazar payı %28,7 Android'in pazar payı ise %70,97. ABD'de, mobil cihazların %57,8'i iOS, %41,91'i si Android çalıştırıyor. İngiltere'de, iOS şu an %53,6, Android ise %45,89 görünüyor.
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