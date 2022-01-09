Anker Nebula ailesinin yeni üyesi: Nebula 4K TV Stick Android TV

Hayatı kolaylaştıran teknolojilere öncülük eden Anker, çok yönlü taşınabilir projeksiyon cihazlarıyla genişlettiği Nebula kategorisine yeni bir ürün daha ekliyor. Android TV'yi ekrana yansıtan ve 4K çözünürlüğe sahip Nebula 4K TV Stick kullanıcılarla buluşuyor.