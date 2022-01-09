Anker Nebula ailesinin yeni üyesi: Nebula 4K TV Stick Android TV

Anker Nebula kategorisi, açık alanda, evde ya da istenen her alanda eğlence keyfini büyüten projeksiyon cihazlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda. Ürün yelpazesini şimdi de set üstü kutularla genişleten Anker, güvenilir ve kullanımı kolay Nebula 4K TV Stick Android TV ile konforu evlere getiriyor. Android TV ile lisanslı Netflix, HBO Max, Disney Plus ve YouTube da dahil olmak üzere 7 binin üzerinde seçenek sunan cihaz, 4K çözünürlüğü ve HDR özelliğiyle kullanıcıların her çarpıcı ayrıntıyı görmesine yardımcı oluyor.
Ses kalitesinden de ödün vermeyen Nebula 4K TV Stick Android TV, Dolby Digital Plus sayesinde seslerin canlı ve kusursuz duyulmasını sağlıyor. Google Asistan ile de etkinleştirilebilen cihaz, Chromecast ile de uyumlu olduğundan herhangi bir Android cihazından içerik oynatılabilmesine olanak sağlıyor. 8 gigabayt saklama alanına, 2 gigabayt RAM'e sahip olan cihaz; kumanda, HDMI ve USB kablosu, şarj cihazı ve set üstü kutusuyla birlikte satışa sunuluyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın