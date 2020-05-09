Anneler Günü film önerileri: IMDb puanı yüksek 25 Anneler Günü film önerisi

Anneler Günü'ne çok az bir süre kaldı. Koronavirüs salgını sebebi ile bu Anne Günü diğerlerinden farklı olarak evlerde kutlanacak. Peki siz bu Anneler Günü'nde ne yapacaksınız? Annelerle birlikte evde keyifli ve eğlenceli anlar geçirmek isteyenler film önerilerini araştırıyor. Hem komedi hem dram türünde birbirinden güzel Anneler Günü'nde izleyebileceğiniz, IMDb puanı yüksek filmleri sizin için derledik...
25. THE DEEP END OF THE OCEAN (OKYANUS KADAR DERİN)
IMDb Puanı: 6,4
The Deep end Of The Ocean/ Okyanus Kadar Derin filminin konusu nedir? Beth Cappadora her anne gibi sevecen, ailesine bağlı ve bazen ailenin sorunlarını çok fazla üstlenen, başarılı bir fotoğrafçıdır. Beth`in bir otelde okul toplantısı vardır ve üç çocuğunu alarak oraya gider. Kalabalığın ortasında bir an için üç yaşındaki oğlu Ben`i kaybeder. Bütün çabalar sonuçsuz kalır, Ben kaybolmuştur.
24. MAMMA MIA
IMDb Puanı: 6,4
Mamma Mia filminin konusu nedir? Merly Streep'in en eğlenceli filmlerinden biri olan bir müzikal Mamma Mia. Sophie babasız büyümüş ve bunun hasretini çeken, güzel bir kızdır. Babasının kimliğini keşfetmeyi ümit eden Sophie Sheridan'ın öyküsü, ünlü pop grubu ABBA'nın hit şarkıları eşliğinde anlatılır. Sophie Sheridan evlenecek yaşa gelmiştir. Nikahtan bir gün öncesinde annesi Donna'nın 20 yıl önce ziyaret ettiği Yunan adalarında yaşadığı geçmişinden üç erkek birden getirir. Donna karda yürüyen ve izini belli etmeyen bir çapkın kadındır aslında ve kızının gerçek babasının kim olduğunu bilmemektedir.
23. FIRST WIVES (İLK EŞLER KULÜBÜ)
IMDb Puanı: 6,4
First Wives/ İlk Eşler Kulübü filminin konusu nedir? Kolejdeki arkadaşlarının trajik ölümü sonucu bir araya gelen üç eski dost, eşleri tarafından terk edilmiştir. Brenda, Elise ve Annie, eski eşlerinin onları kendilerinden daha genç kadınlar yüzünden terk etmeleri sonucu yalnızdırlar şimdi. Dünyayı, eski kocalarına dar etmek ve yeni eşlere yardımcı olmak amacıyla güçlerini birleştirip omuz omuza verirler.
22. ANNEMİN ŞARKISI
IMDb Puanı: 6,6
Annemin Şarkısı filminin konusu nedir? Yaşadıkları köyden mecburen İstanbul'a göçen bir anne-oğul yerleştikleri Tarlabaşı semtinden de kentsel dönüşüm projesiyle çıkmak zorunda kalırlar. Ali, annesi Nigar'ın durumunun gittikçe kötüleştiğini görür. Bir gün köye geri dönmek üzere eşyaları toplayan Nigar, bir gün de kendini İstanbul'un sokaklarında gezerken bulur. Öte yandan da Ali'ye komşularının köye döndüğü konusunda ısrar eder. Ali, annesini mutlu etmek için onu yanından ayırmaz ve sürprizler yapar. Onun rüyalarına giren şarkının peşine birlikte düşerler. Bu sırada kız arkadaşı Zeynep, Ali'nin çocuğuna hamiledir. Ancak Ali'nin içinde bulunduğu durum, babalık haberiyle birlikte iyice zorlaşır.
21. SHERRYBABY
IMDb Puanı: 6,6
Sherrybaby filminin konusu nedir? 19 yaşında bir eroin bağımlısıyken hırsızlıktan üç yıl hapis yatan Sherry Swanson'ın tek derdi, yokluğunda abisi ve eşi tarafından yetiştirilen küçük kızı Alexis'e bakabilmektir. Ancak günlük hayatın gerçeklerine hazırlıksızdır. Yönetmen Laurie Collyer, Sherrybaby projesini Sundance ve Cannes Film Festivali atölyelerinde geliştirme fırsatı buldu.
20. YOU'VE GOT MAİL/ MEJANIZ VAR
IMDb Puanı: 6,6
You've got mail/ Mesajınız Var filminin konusu nedir? Joe Fox (Tom Hanks) kitap marketleri zinciri sahibi bir patrondur. Kathleen Kelly (Meg Ryan) ise işlettiği küçük kitapçı dükkanı ile Fox'un acımasız rekabetine karşı koymaya çalışan küçük bir işletme sahibidir. Kader bu 2 ayrı insanı internette karşı karşıya getirir.
19. STEPMOM/ OMUZ OMUZA
IMDb Puanı: 6,6
Stepmom/ Omuz Omuza filminin konusu nedir? Luke ani bir ayrılığın ardından yeni hayatına başlar. Eski karısı Jackie ile ayrılmasının ardından hayatını yeniden yoluna kurmanın derdindedir. Yeni tanıştığı sevgilisi olan Isabel ile birlikte yaşamaktadır. Hayatını adadığı çocukları da onunla beraber yaşamaktadırlar. Luke'un iki çocuğu Anna ve Ben, Luke ne yaparsa yapsın bir türlü Isabel'e ısınamamışlardır. Öte yandan Isabel de bu iki çocuğu pek sevmemektedir. Ailevi problemler, günden güne büyüyeceklerdir.
18. HE NAMED ME MALALA / BENİM ADIM MALALA
IMDb Puanı: 6,9
He Named Me Malala/ Benim Adım Malala konusu nedir? He Named Me Malala, Davis Guggenheim'ın yönettiği, 2015 Amerikan belgesel filmi. Film, genç yaşta beri genç kızların aktivisti ve Nobel Barış Ödülü sahibi, özellikle kız çocuklarının haklarından bahseden Malala Yousafzai'yi ödüllendirdi.
17. OUR SOULS AT NIGHT/ RUHLARIN SONBAHARI
IMDb Puanı: 6,9
Our Souls At Night/ Ruhların Sonbaharı filminin konusu nedir? Yıllardır bekar olan Addie Moore ve Louis Waters, aynı apartmanda otururlar. Aralarında hiçbir ilişki olmayan iki komşunun hayatı, Addie'nin beklenmedik bir hamle yapmasıyla fazlasıyla değişecektir.
16. IRIS
IMDb Puanı: 7,0
Iris filminin konusu nedir? Iris Murdoch İngiltere'nin son döneminden çıkmış en zeki kadın olarak addedilmektedir. Bir yazar ve düşünür olan Murdoch'un kocası ise John Bayley'dir. Bu ikili, kırk yol boyunca birbirlerine karşı olan sevgileriyle birlikte tarihin en dramatik ve en edebi aşklarından birinin mimarı olmuşlardır. Bu aşk Murdoch ve Bayley'nin hayatında türlü fedakarlıklara, türlü acılara, korkulara ve mutluluklara gebedir. Öğrencilik yıllarından başlayan aşk 1990'lı yıllara değin sürecektir.
15. MRS. DOUBTFIRE/ MÜTHİŞ DADI MÜTHİŞ BABA
IMDb Puanı: 7,0
Mrs. Doubtfire/ Müthiş Dadı Müthiş Baba filminin konusu nedir? Daniel ve Miranda'nın evlilikleri hiç iyi gitmemektedir. Miranda, Daniel'in ne kadar iyi baba olduğunun farkında olsa da onu çok sorumsuz bulmaktadır. Karısına ve çocuklarına karşı büyük bir sevgi besleyen Daniel istemeye istemeye boşanmayı kabul eder.Fakat mahkemenin çocukları annelerine vermesi sonucu çocuklarından ayrı kalmak zorunda kalan Daniel, bu duruma bir çözüm bulmaya kararlıdır. En iyi bulduğu çözüm ise dadı kılığına girerek çocuklarının bakıcısı olmaktır. Bu şekilde olduğundan bambaşka bir karaktere bürünerek çocuklarının ve karısının güvenlerini tekrar kazanan Daniel'in başı, aksiliklerden kurtulmayacaktır.
14. BRAVE/ CESUR
IMDb Puanı: 7,1
Brave/ Cesur filminin konusu nedir? Merida, Kral Fergus ve Kraliçe Elinor'un okçuluk konusunda oldukça yetenekli ama bir kadar da deli fişek kızlarıdır. Kaderinin kendi elinde olduğuna inan Merinda, ülkede yüzyıllardan beri gelen bir geleneğe karşı çıkar. Lord MacGuffin, Lord Macintosh ve Lord Dingwall bu yetenekli, kızıl saçlı kızdan hiç hoşlanmazlar ve Merida'nın kararları krallık içerisindeki düzeni bozar. Bilge Kadın'a başvurduğunda ise uğursuz bir dileğin onu beklediğini öğrenir. Merinda ardı sıra gelen tehlikeli güçlerin farkına varır ve daha fazla gecikmeden korkunç laneti ortadan kaldırmaya çalışırken bir ayndan da gerçek cesaret ile yüzleşir.
13. STEEL MAGNOLIAS/ ÇELİK MANOLYALAR
IMDb Puanı: 7,3
Steel Magnolias/ Çelik Manolyalar filminin konusu nedir? 1980'li yıllarda Louisiana'da yaşayan bir grup kadının bazı sorunları vardır. Kiminin kocası ölmüştür, kimi depresiftir, kimi daha evlenememiştir bile. Böylelikle bu kadınlar giderek kendilerini dedikodunun dayanılmaz çekiciliğine kaptırırlar. Dedikodu bu kadınların en iyi yaptığı şeydir. Dışarda başka insanlarda arayıp da bulamadıkları birçok şeyi kendi aralarında ve bu küçük güzellik salonunda bulurlar.
12. AKEELAH AND THE BEE/ SÖZCÜKLERİN GÜCÜ
IMDb Puanı: 7,3
Akeelah And The Bee/ Sözcüklerin Gücü filminin konusu nedir? Akeelah Anderson kelimelere tutkuyla bağlı küçük bir kızdır. Bu tutkusu onu bir imla yarışmasına katılmaya kadar götürür. Pek çok insan ona gönüllü olarak öğretmenlik yaparken kimileride karşı çıkar. Çok geçmeden Akeelah, Ulusal İmla Yarışması'na katılmaktaki cesareti ve kararlılığıyla farkında olmadan mahalleyi bir araya getirir.
11. MY SISTER'S KEEPER/ KIZ KARDEŞİMİNİN HİKAYESİ
IMDb Puanı: 7,4
Kız Kardeşimin Hikâyesi/ My Sister's Keeper filminin konusu nedir? Fitzgerald çifti bir gün acı gerçeği öğrenir. Sara ve Brian Fitzgerald'a verilen kederli haber kızları Kate'in lösemi olduğunun bilgisidir. Çocuklarının sadece bir kaç yıl ömrünün kaldığı gerçeği çifti allak bullak etmiştir. Bunun üzerine çift Kate'e donör olması için Anna adında bir bebek sahibi daha olmaya karar verirler. İlk yaptıkları şey Anna'nın göbek bağından alınan kanı kullanmak olur. Yıllar geçtikten sonra artık Anna'dan Kate'e kemik iliği nakli yapılması gerekmektedir. 11 yaşındaysa, Kate'in böbrek nakline de ihtiyacı vardır. Bu olanların üzerine Anna, ailesinin onu bu amaçla kullanmasından dolayı onlara dava açar. Bu karar tüm aileyi parçalamıştır, çünkü Kate'e böbrek nakli yapılmazsa ölecektir.
10. LADY BIRD/ UĞUR BÖCEĞİ
IMDb Puanı: 7,4
Lady Bird/ Uğur Böceği filminin konusu nedir? Christine McPherson, namıdiğer "Uğur Böceği" her ne kadar annesi gibi olmamak için elinden geleni yapsa da başaramayan, tıpkı onun gibi olan bir gençtir. Uğur Böceği'nin hemşire olan annesi, eşinin işini kaybetmesinden sonra ailesini geçindirmek için yorulmak bilmeden çalışır. Lise son sınıfta okuyan Uğur Böceği'nin yaklaşan üniversite tercihinin yarattığı stresin yanısıra, ergenlik sorunları, sosyal hayatında yaşadığı zorluklar ve annesi ile arasındaki zıtlaşmalarla uğraşır. Bunaldığı yaşantısından uzaklaşmak isteyen Christine, üniversite eğitimi için New York'a gitmeye çalışır.
9. PHILOMENA/ UMUDUN PEŞİNDE
IMDb Puanı: 7,6
Umudun Peşinde/ Philomena filminin konusu nedir? Hayattan bezmiş bir politika gazetecisi, oğlunu arayan bir kadının hikayesini yazmaya karar verir. Kadın, hamile kaldıktan sonra bir manastırda yaşamaya zorlanmış ve oğlu elinden alınmıştır.
8. THE BLIND SIDE/ KÖR NOKTA
IMDb Puanı: 7,6
The Blind Side /Kör Nokta filminin konusu nedir? Fakir ve aşırı derecede iri bir genç olan Michael Oher bir kolej futbol takımına girince, kendi ve çevresindekilerin hayatı tümden değiştir.
Michael Lewis'in The Blind Side: Evolution of a Game adlı romanından uyarlanan film vizyona girdiği ilk hafta Box Office US'te ikinci sırada yerini aldı.
7. VOLVER/ DÖNÜŞ
IMDb Puanı: 7,6
Dönüş/ Volver filminin konusu nedir? Hayatını en zor koşullarda bile kazanmak için elinde geleni hiç gocunmadan yapan Raimunda, ailesine bakabilmek için birden fazla işte çalışmaktadır. Ablası Sole, onun kadar savaşçı bir yapıya sahip değildir. Yine de kuaförlük yaparak para kazanır. Bu kendi hallerinde yaşayan insanlar bir gün halalarının vefat haberini alırlar. Halasının cenazesine ablası ile beraber gitmek isteyen Raimunda, gittiği yerde daha keskin bir acı ile karşı karşıya gelecektir. Öte yandan Sole da cenazede hayatının şokunu yaşayacaktır. Yıllar önce bir yangına kurban giden anneleri geri dönmüştür. Hem kızlarının hem de torununun ona ziyadesi ile ihtiyacı vardır. Film uluslararası festivallerde büyük beğeni kazandı.
6. CHANGELING/ SAHTEKAR
IMDb Puanı: 7,7
Changeling/ Sahtekar filminin konusu nedir? Ağırlıklı işçi sınıfından insanların oturduğu varoş mahallelerinden birinde, Los Angeles banliyölerindeyiz. 1928'in mart ayında, telefon operatörü olarak çalışan anne Christine Collins (Oscar ödüllü Angelina Jolie), sakin bir cumartesi sabahında işe gitmek üzere evden ayrılırken dokuz yaşındaki oğlu Walter ile vedalaşır. Akşam evine döndüğünde her ebeveynin en büyük kabusuyla yüz yüze gelir: Biricik oğlu kayıptır. Polis tarafından çok yoğun bir arama tarama çalışması başlatılır. Ancak küçük Walter en ufak iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Ta ki aylar sonra polisten haber gelinceye dek Collins için umutlar tükenmiştir. Christine'in oğlu olduğunu iddia eden bir çocuk bulunmuştur. İtibarını kurtarmak isteyen polis, Collins ile evladının kavuşmasını medya önünde bir halkla ilişkiler-tanıtım etkinliği gösterisi olarak organize etmeyi tasarlar. Sayısız polis, medya organı, fotoğrafçı arasında allak bullakolup adeta serseme dönen Christine, getirilen çocuğu evine almaya ikna olur. Ancak yüreğinin derinliğinde kendisine getirilen çocuğun oğlu Walter olmadığının bilincindedir.
5. LA CİOCİARA/ KIZIM VE BEN
IMDb Puanı: 7,8
La Ciociara/ İki Kadın filminin konusu nedir? Genç yaşta dul kalmış tezgahtar Cesira, 1943'te bombardımandan kurtulmak için ergenlik çağındaki sevgili kızı Rosetta ile Roma'yı terk edip köyüne gider. Yolculukları sırasında köyde, ve müttefikler geldikten sonra Roma'ya dönerken kızını korumak için elinden geleni yapar, ama başarılı olamaz.
4. LITTLE WOMEN/ KÜÇÜK KADINLAR
IMDb Puanı: 7,9
Küçük Kadınlar / Little Women filminin konusu nedir? Louisa May Alcott'un unutulmaz romanından uyarlana film; Meg, Jo, Beth ve Amy isimli dört kız kardeşin Amerikan İç Savaşı'nın sonrasında geçen büyüme hikâyesini konu alıyor. Hikayenin yönetmen Greta Gerwig tarafından yorumlanmış halinde, dört kız kardeşn hikayesi üzerinden kadın hayatına dair o döneme ait temaların yanı sıra zamanın ötesinde konular ve sorunlar da işleniyor.
3. SECRET & LİES / SIRLAR VE YALANLAR
IMDb Puanı: 8,0
Secret & Lies/ Sırlar ve Yalanlar filminin konusu nedir? Başrollerinde Brenda Blethyn ile Marianne Jean-Baptiste'in oynadığı film, başarılı bir Afrikalı-Britanyalı olan Hortense Cumberbatch'in ailesinin tarihini araştırdığında annesinin işçi sınıfından beyaz bir kadın olan Cynthia Rose Purley olduğunu öğrenmesiyle yaşananları anlatır.
2. HÖSTSONATEN / GÜZ SONATI
IMDb Puanı: 8,3
Güz Sonatı / Höstsonaten filminin konusu nedir? Dünyaca ünlü bir konser piyanisti olan Charlotte, hayat arkadaşının ölümü üzerine yıllarca ihmal ettiği kızı Eva'yı ziyarete gider. Eva, gösterişli annesinin tersine, bir rahiple evlenmiş, mütevazı bir hayat sürmektedir.
Charlotte daha önce bir kliniğe yerleştirdiği zihinsel özürlü kızı Helena'yı Eva'nın evinde görünce şaşırır. Zaman içinde Eva ve Charlotte arasındaki gerilim tırmanacak, uykusuz bir gecede, anne kızın birbirlerine söylemek istediği her şey tek tek açığa çıkacaktır.
1. NEŞELİ GÜNLER
IMDb Puanı: 8,8
Neşeli Günler konusu nedir? Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkanlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur.
Kardeşler büyüyüp çalışacak yaşa geldiğinde, bir gün kardeşlerden Ahmet ve Mehmet aynı kızın ikisini aynı anda idare ettiğini fark edip birbirlerine girer; fakat onları amcaları Ziya ayırır ve gerçeği söyler. Böylece altı kardeş tekrar bir araya gelir ve anne babayı tekrar bir araya getirme planları yapmaya başlarlar?
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