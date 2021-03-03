Antarktika'dan Kopan, Los Angeles'tan Bile Daha Büyük Buzdağı Korkutuyor

Antarktika kıyılarını çevreleyen Brunt Buz Sahanlığı'ndan kopan ve Los Angeles'tan bile daha büyük olduğu açıklanan dev buzdağının ilerleyen günlerde bize neler yaşatacağı merak konusu oldu.

Antarktika'da Dev Buzdağı Koptu

Coats Land'in Antarktika kıyılarını çevreleyen Brunt Buz Sahanlığı'ndan, Los Angeles'tan bile daha büyük olan bir buzdağının koptuğu bildiriliyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre, kopan buzdağının büyüklüğünün 1.270 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar, kopan bu dev buzulun en güneydeki kıtadan uzaklaşıp uzaklaşmayacağını veya buz tabakasının yakınında kalıp kalmayacağını önümüzdeki haftalarda göreceğimizi belirtiyor.

Bahsi geçen kopmaya neden olan büyük çatlak, havadan işte böyle görüntülenmişti:

Brunt Ice Shelf - North Rift flyover (16 February 2021)Brunt Ice Shelf - North Rift flyover (16 February 2021)
Brunt Ice Shelf in Antarctica calves - A huge iceberg (1270 km²) the size of the county of Bedfordshire has broken off the 150-m thick Brunt Ice Shelf, almost a decade after scientists at British Antarctic Survey (BAS) first detected growth of vast cracks in the ice. Full story:

Brunt Buz Sahanlığı, son on yılda büyük bir kırılma riski altındaydı. Bu süre zarfında birkaç kırık oluştu, ancak kırılmalar Kuzey Rifti adı verilen başka bir kırığa doğru ilerlemeye başlamıştı. Ocak ayına gelindiğinde, kırık 150 metrelik kalınlıktaki buz tabakasında günde yaklaşık bir kilometre hızla ilerliyordu. Bu, bir kopma olayının yaklaşmakta olduğunun açık bir göstergesiydi.

İngiltere Antarktika Araştırması Operasyon Direktörü Simon Garrod, konu hakkında şunları söylüyor: "Bu dinamik bir süreç. Dört yıl önce, bir buzdağı oluştuğunda ana karadan uzaklaşmaması için üzerindeki Halley Araştırma İstasyonunu iç bölgelere taşımıştık. Bu akıllıca bir karardı. Şimdi işimiz durumu yakından takip etmek ve mevcut kopmanın kalan buz tabakası üzerindeki olası etkisini değerlendirmek. Personelimizin güvenliğini sağlamak, araştırma istasyonumuzu korumak ve Halley'de üstlendiğimiz bilimin sunumunu sürdürmek için acil durum planlarımızı sürekli olarak gözden geçiriyoruz."

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