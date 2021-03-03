Antarktika'dan Kopan, Los Angeles'tan Bile Daha Büyük Buzdağı Korkutuyor

Antarktika kıyılarını çevreleyen Brunt Buz Sahanlığı'ndan kopan ve Los Angeles'tan bile daha büyük olduğu açıklanan dev buzdağının ilerleyen günlerde bize neler yaşatacağı merak konusu oldu.