Apple ve Hyundai'nin, Sürpriz Bir Araç İçin Çalıştığı İddia Edildi

Apple'ın, sır gibi sakladığı Apple Car için Hyundai iştiraki Kia ile görüşmelerinin sonlandırıldığına yönelik daha önceki haberlere rağmen, görüşmeler tekrar başlamış gibi gözüküyor. Ancak bu sefer masadaki konu biraz farklı.
Görünene göre otonom elektrikli otomobil üzerine görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da, diğer elektrikli araçlar hakkında Apple ve Kia arasında görüşmeler devam ediyor. Reuters aracılığıyla ortaya çıkan bu bilgiye göre ikili, elektrikli scooter için görüşüyor. Bu scooter, elektrikli otomobilin içerisinde ayrı bir bölmede saklanacak ve gerektiğinde kullanılabilecek.
Bu görüşme sürpriz gibi gözükebilir ancak Kia'nın kardeş firması Hyundai zaten bir elektrikli scooter üzerinde çalışıyor ve kendi YouTube kanalında bu aracı "gelecek için son kilometre mobilitesi" olarak tanımlamıştı. Aynı videoda scooter, şarj olduğu ve depolandığı elektrikli otomobilin özel bir bölmesinden çıkartılarak akıllı telefonundaki harita ile yönlendirilen kullanıcının son hedefine gitmesi için kullanılırken görülüyor.
Bu söylentideki garip olan durum ise, Hyundai'nin scooter'ının donanım anlamında çok etkileyici olmaması. Scooter, eşlik ettiği otomobil olmadan pek önemli bir araç gibi gözükmüyor ve görünene göre Apple ve Kia veya Hyundai arasında araç ortaklığı tartışmaları da tekrar başlamış değil.
Bazı analistler, bir önceki duyuruda kullanılan kelimelere dikkat çekerek "otonom araç" ortaklığı görüşmelerinin sonlandırıldığının belirtildiğini ve otonom olmayan bir araç üzerinde çalışılıyor olabileceğini kabul ediyor. Ancak görünene göre Apple sürücüsüz bir araba konusunda kararlı bir tavra sahip ve bu iş için henüz kendisine bir ortak bulabilmiş değil.
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