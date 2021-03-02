Apple ve Hyundai'nin, Sürpriz Bir Araç İçin Çalıştığı İddia Edildi

Apple'ın Apple Car için Hyundai ile yürüttüğü görüşmelerin sonuçsuz kaldığı artık biliniyor. Ama bu durum, Apple ve Hyundai iştiraki olan Kia arasında farklı bir araç için görüşmeler yapıldığı iddiaları ile farklı bir boyuta ulaşmış gibi görünüyor.

02 Mart 2021 00:02