AOC, 165 Hz ve 1500R Kavisli 4 Yeni Oyun Ekranını Piyasaya Çıkarıyor!

AOC, büyük övgü toplayan G2 oyun serisine dört yeni kavisli ekran daha ekliyor. Bu monitörlerin arasında 60.5 cm (23.8") modeller C24G2AE ve C24G2U ile 68.6 cm (27") modeller C27G2AE ve C27G2U da bulunuyor. İşte yeni AOC monitörlerin sundukları...