AOC, 165 Hz ve 1500R Kavisli 4 Yeni Oyun Ekranını Piyasaya Çıkarıyor!

AOC, büyük övgü toplayan G2 oyun serisine dört yeni kavisli ekran daha ekliyor. Bu monitörlerin arasında 60.5 cm (23.8") modeller C24G2AE ve C24G2U ile 68.6 cm (27") modeller C27G2AE ve C27G2U da bulunuyor.
Dört yeni monitörün dördü de agresif 1500R kavise, AMD FreeSync Premium desteğine, 165 Hz yenileme hızına, 1 ms MPRT tepki süresine ve dahili hoparlörlere (2x2 W) sahip Full HD bir VA paneline sahip. "AE" modelleri, eğilebilir ayaklı, bütçeye uygun, ekstra özellik aramayan oyuncular için uygun. "U" modelleri ise yüksekliği ayarlanabilir bir ayak ve daha fazla ergonomi ve esneklik için dört USB portuna sahip bir USB 3.2 hub içeriyor.
Kavisin ötesinde
AOC'nin G2 serisi, geçen sonbaharda gerçekleşen lansmandan sonra, cazip fiyat etiketi ve dengeli özellikleri sayesinde kısa sürede pek çok oyuncunun tercih ettiği ilk oyun monitörü oldu. Bu ürün grubu şimdi daha da kapsamlı bir hal alıyor, artık 165 Hz yenileme hızına sahip dört yeni kavisli model daha sunuluyor. Bütün modeller hafif kırmızı vurgulara ve ince çerçevelere sahip, bu da, her oyuncunun masasına uygun, modern görünümlü bir suç ortağı demek.
Monitörler, zengin kontrastlı (24 inçlik modeller için 3000:1 ve 27 inçlik modeller için 4000:1 doğal kontrast) VA panelleri ile donatıldı. Canlı renklerin, yüksek yenileme hızının ve 1500R kavisin bir araya gelmesi, oyuncuları, oyun dünyasının derinliklerine sürükleyen inanılmaz bir sürükleyicilik ile sonuçlanıyor. Monitörlerin 178/178° görüntüleme açıları, yan açılardan renk ve kontrast değişikliğinin mümkün olduğunca düşük olmasını sağlıyor. Ayrıca, çoklu bir monitör kurulumunda kullanıldığında, monitörlerin ince çerçeveleri ve kavisleri simülasyon ya da yarış oyunları için harika olan, akıcı, süper geniş bir kombinasyon sağlıyor.
Yüksek hızlı refleksler için yüksek hızlı paneller
144 Hz oyun monitörleri, birkaç yıl önce, pek çok oyuncu için yeni standart haline geldi. Yeni AOC modelleri ise çıtayı biraz daha yükselterek 165 Hz'lik bir yenileme hızı sunuyor. Monitörlerin doğal çözünürlüğü Full HD, bu da oyuncuların günümüzdeki oyunların çoğunda saniyede 165 kareyi elde etmek için en yüksek sınıf grafik kartlarını kullanmak zorunda kalmayacakları anlamına geliyor. AMD FreeSync Premium desteği, GPU'nun kare hızını panelin yenileme oranı ile eşleştirmek için değişken yenileme oranı teknolojisini kullanıyor. Böylece yırtılmayı, tutukluğu ya da V-Sync'in sebep olabileceği herhangi bir gecikmeyi ortadan kaldırıyor. Dört yeni modelin dördü de, ölçüsü ister 24 inç ister 27 inç olsun, MBR (Motion Blur Reduction - Hareket Bulanıklığını Azaltma) seçeneği ile sunuluyor, böylece tepki süresini yalnızca 1 ms MPRT'ye (Moving Picture Response Time - Hareketli Görüntü Tepki Süresi) düşürüyor. Bütün modellerde bulunan Düşük Girdi Gecikmesi modu sayesinde, kullanıcıların hareketleri herhangi bir ek gecikme olmadan ekrana taşınacak.
Esnek seçenekler
24 inçlik C24G2U ve 27 inçlik C27G2U, oyuncuların mutlaka beğeneceği birtakım küçük, ancak etkili ekstra özellikler ile sunuluyor. Her iki model de eğme, sağa sola dönme ve pivot ayarlarına sahip, yüksekliği ayarlanabilen bir ayak ile donatıldı. Böylelikle kullanıcılar, uzun oyun seanslarında ergonomik bir duruş için monitörlerini en ideal oturma pozisyonuna göre ayarlayabilirler. USB hub'ının USB 3.2 portları, klavye, fare ve kulaklıklar gibi USB çevre birimleri için kolay bağlantıyı mümkün kılıyor ve yüksek hızlı veri bağlantısı sunuyor (20 Gbps'e kadar).
Yine de, her oyuncu bu ek özelliklere ilgi duymayabiliyor. Bazıları, 'sadece muhteşem bir panele sahip olmak yeter' diyorlar, özellikle de eğer AOC AD110D0 ikili monitör kolu gibi ikincil bir ayak kullanıyorlarsa. 24 inçlik C24G2AE ve 27 inçlik C27G2AE işte tam da "en iyi fiyata yüksek kalitede bir panel" fikrini, başka her şeye tercih edenler için. Quick Assembly, tornavida gerektirmeden kolay kurulumu ve sökmeyi sağlıyor – üstelik monitörler 100mm x100mm VESA deliklerini kullanarak VESA montajına takılabilir.
Dört modelin dördü de OSD ayarlarını kontrol etmek için monitörün sağ alt köşesindeki fiziksel düğmeleri ve G-Menu yazılımını kullanabilir. OSD ayarları oldukça kapsamlı ve aralarında oyun oynamaya özel bazı özellikler bulunuyor: altı adet oyun ön ayarı (bunların üçü, kullanıcıya göre özelleştirilebilir), Dial Point (hedef almaya yardımcı olmak için bir nişangah), Game Color (daha iyi görüntü ayrıntısı elde etmek için renk doygunluğunu ayarlamak için) ve daha fazlası. Ayrıca monitör, Flicker-Free (titreşimsiz) ve rahat bir görüntüleme deneyimi ve gözlerin daha az yorulması için Düşük Mavi moduna da sahip.
AOC'nin C24G2AE, C27G2AE, C24G2U ve C27G2U, Eylül 2020'den itibaren sırasıyla 229 USD, 309 USD, 249 USD ve 329 USD fiyatlarından piyasada bulunabilecek.
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