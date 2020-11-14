Formula 1 İstanbul hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 yarışı detayları

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülke Formula 1 takviminden çekilme kararı aldı.Türkiye, takvimdeki boşluğu değerlendirip yarış listesine girmek için girişimlerde bulundu. Dev organizasyonun bir ayağının 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da yapılacağı kesinleşti.
FORMULA 1 ARAÇLARI İSTANBUL SOKAKLARINDA
Türkiye Grand Prix'si öncesi İstanbul'da Formula 1 araçları, tanıtım için meydanlara indi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Türkiye GP tanıtım filmi çekimleri sebebiyle 9-10-11 Kasım tarihlerinde Kennedy Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere bazı güzergahlarda farklı saatlerde trafik akışının durdurulacağı bildirildi.
FORMULA 1 2020 TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.
Program:
Sıralamalar: 14 Kasım 2020, Cumartesi Saat 15.00-16.00
Yarış: 15 Kasım 2020, Pazar 13.10
Here's the updated 2020 race calendar ??#F1 pic.twitter.com/o6INhA3YY8— Formula 1 (@F1) August 25, 2020
FORMULA 1 İSTANBUL HANGİ KANALDA?
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan naklen yayınlanacak.
S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.
Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.
ÇİN YARIŞI İPTAL
Organizatörler, daha önce ertelendiğini açıkladığı Şanghay yarışının ise takvimden tamamen çıkarıldığını duyurdu. Böylece sezondaki toplam yarış sayısı 17 oldu. Pandemi öncesi yapılan planlarda, sezonun 22 yarıştan oluşması öngörülüyordu.
EN SON 2011'DE TÜRKİYE'DE YAPILMIŞTI
Formula 1 Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda etmişti.
2005'te düzenlenen ilk yarışı McLaren pilotu Kimi Raikonen, 2006 – 2007 -2008'de Ferrari pilotu Felipe Massa, 2009'da Brawn GP pilotu Jensen Button, 2010'da McLaren Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve son yarışı 2011'de Red-Bull Renault pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı. Bu pilotlardan Raikonen, Hamilton ve Vettel hala yarışmaya devam ediyor.
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