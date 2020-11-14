Formula 1 İstanbul hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 yarışı detayları

Formula 1 hayranlarının heyecanla beklediği geldi. Formula 1, 9 yıllık aranın ardından Türkiye'de. Koronavirüs nedeni ile seyircisiz gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye 2020 ne zaman, hangi kanalda? İşte F1 Türkiye programı...